Dastis afirma que la presó per Puigdemont té "totes les comoditats"

Dastis confia que Bèlgica decideixi lliurar a Puigdemont.





El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha afirmat que la presó a la qual "es va a enviar" al president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, "quan vingui" a Espanya "de totes les comoditats que, no ja només els presos, sinó que moltes persones voldrien gaudir ".





El ministre s'ha mostrat convençut que Bèlgica no li donarà a Puigdemont un tracte priviliegiat, sobre el procés judicial que se segueix en aquest país per decidir si es respon afirmativament a l'euroordre enviada per l'Audiència Nacional contra Puigdemont i els consellers cessats que li acompanyen a Bèlgica.





En tot cas, no ha volgut donar una interpretació al fet que la Fiscalia belga hagi dirigit aquestes preguntes a Espanya i s'ha limitat a emmarcar-les en un procés judicial que, confia que acabi amb el lliurament de Puigdemont a Espanya.





"És en aquest context en el qual cal col·locar o interpretar qualsevol esbrinament que faciliti el resultat final, que entenem que serà el desplaçament del senyor Puigdemont a Espanya", ha conclòs.