El cap dels Mossos dóna suport a Trapero per la seva actuació durant les concentracions del 20-S

Ferran López sosté que va ser impossible accedir amb vehicles.





El comissari dels Mossos d'Esquadra Ferran Lope z ha explicat en qualitat de testimoni davant de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que els va ser impossible accedir amb els vehicles oficials als voltants de la Conselleria d'Economia, el passat 20 de setembre.





Allà s'estaven produint registres judicials pel referèndum de l'1-O, i López ha explicat causa de la quantitat gent que hi havia concentrada en el lloc, no es va poder accedir, recolzant així la versió mantinguda per la seva excap i major del cos, Josep Lluís Trapero.





Tant López com altres tres membres dels Mossos han declarat com a testimonis a petició de Trapero.





I tots ells han mantingut la tesi de l'excap de la policia catalana i han matisat que, tot i que la Guàrdia Civil els va apel·lar a crear un cordó amb els vehicles, ells van optar per la millor opció que va ser accedir caminant per tal d'evitar problemes d'ordre públic.





Els testimonis, que no han aportat documentació a la causa, estaven citats a les 9.30 hores d'aquest divendres a la seu de l'Audiència Nacional.





CORDÓ POLICIAL





En la seva segona declaració davant la jutge el passat 16 d'octubre, Trapero ha explicat que no es va poder crear un cordó de seguretat davant de la Conselleria els dies 20 i 21 de setembre sense causar un problema d'ordre públic.





Els manifestants van acudir al lloc per protestar pels registres i detencions ordenats pel jutge d'instrucció número 13 de Barcelona contra els membres del Govern que preparaven el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





COTXES DESTROSSATS





Els incidents ocorreguts aquestes jornades van provocar destrosses en diversos cotxes de la Guàrdia Civil i van impedir als agents i la comitiva judicial que estava practicant el registre a l'edifici abandonar el mateix davant el tumult de persones que es concentraven a la porta.