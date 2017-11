L'Imserso no cobreix les places per viatjar a Catalunya, per primera vegada en 39 anys

Per primera vegada en la exitencia del programa.





Dos mesos després d'iniciar-la comercilización dels viatges de l'Imserso i, per primera vegada en els 39 anys d'història del programa, segueixen quedant places disponibles, totes elles a Catalunya, segons la Federació Empresarial d'Associacions Territorials d'Agències de Viatges Espanyoles (Fetave ).









Segons aquesta patronal, les agències de viatges han comercialitzat un 20% de les places disponibles a Catalunya davant la menor demanda per part dels beneficiaris del programa respecte als anys anteriors.





ACTIVITAT ECONÒMICA





Aquest programa, en el qual participen més de 300 hotels de tot Espanya, permet viatjar a més d'un milió de jubilats a l'any, amb la generació de 95.000 llocs de treball directes en temporada baixa i una activitat econòmica de gairebé 400 milions d'euros anuals en el sector turístic.





En el marc de la seva conferència anual de Fetave, celebrada a Màlaga, la presidenta de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges (ASACAT), Núria Martínez, ha realitzat una crida per treballar per l'estabilitat, la confiança i la seguretat de la imatge de Catalunya a Espanya ia nivell internacional.





"Per la seva capacitat d'acollida i la seva riquesa vital i patrimonial, Catalunya segueix sent un de les millors destinacions turístiques del món", afegeix.





"El turisme ha de ser una oportunitat per a superar aquesta crisi i no només per raons purament d'interès econòmic sinó per aprofitar la importància que té el turisme i els viatges com l'activitat econòmica i social més inclusiva", assenyalen des de Fetave.





LA VENDA COMENÇAR AL SETEMBRE





La comercialització dels viatges per a majors del Programa de Turisme de l'Imserso per a la temporada 2017-2018, va arrencar el 15 de setembre i la seva venda es va estendre de forma progressiva fins al 22 de setembre a les diferents comunitats autònomes.





Com cada any s'ofereixen destinacions a costa peninsular (Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana i Catalunya); d'interior (circuits culturals, turisme de natura, capitals de província, Ceuta i Melilla) o costa insular (Canàries i Balears).





El Programa de Turisme de l'Imserso inclou estades des d'octubre a juny a preu reduït en zones turístiques del litoral peninsular, en els arxipèlags Canàries i Balears, així com circuits d'interior.