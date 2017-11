Abertis tanca dues emissions de bons per 1.000 milions

Dos emissions de bons a França.





Abertis ha tancat amb èxit dues emissions de bons que sumen un import total de 1.000 milions a través la seva filial d'autopistes francesa Sanef.





La companyia que dirigeix Francisco Reynés s'emmarca l'operació en la seva contínua estratègia de reducció de deute i optimització del passiu, per abaratir el seu cost i allargar els terminis d'amortització.





En concret, la filial francesa d'Abertis ha col·locat una emissió de bons de 500 milions amb venciment a cinc anys i un tipus d'interès anual del 0,625%, i una segona, per altres 500 milions, a deu anys (amb un termini d'amortització a 2017 que esdevingui un 1,625%.





El grup va indicar que els recursos aixecats amb aquestes dues operacions es destinaran a refinançar deute a curt termini ia cobrir altres necessitats corporatives de l'empresa.





En aquest sentit, i en paral·lel a les emissions, Abertis ha recomprat part d'una emissió de bons de 1.500 milions d'euros que té viva la seva filial francesa, que venç el 2021 i li genera un cost anual del 4,875%.





L'oferta de recompra llançada sobre aquests bons el passat 9 de novembre s'ha saldat amb la compra de títols per un import de 140,20 milions d'euros, segons va notificar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





GUERRA D'OPEs





Abertis emprèn una nova operació de refinançament i reestructuració del seu passiu mentre actualment està pendent de la 'guerra' de opes que ha suscitat, actualment pendent que el supervisor autoritzi la formulada per ACS per 18.600 milions, competidora de l'llançada per Atlantia per 16.341 milions.





La companyia que té a França el seu primer mercat per ingressos, es va fer a començaments d'any amb el control de Sanef, filial francesa d'autopistes amb la que gestiona 1.760 quilòmetres de vies de peatge del país veí, el 22% del total de la xarxa gala.





Al tancament del passat mes de setembre, Abertis presentava un endeutament net de 15.425.000, un 7,2% més que al començament d'any.