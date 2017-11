Espanya és el segon país europeu amb major consum d'antibiòtics

Una mitjana de 33 dosis diàries a Espanya.





Espanya va consumir durant l'any 2016 una mitjana de 33,16 dosis diàries d'antibiòtic s per cada mil habitants a través d'Atenció Primària, un 51,4 per cent més que la mitjana de la Unió Europea, segons les últimes dades recopilades pel Ministeri de Sanitat.





De fet, les últimes dades del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties situen Espanya com el segon país amb un major consum d'antibiòtics en aquest àmbit.





Només per darrere de Grècia (36 dosis diàries per mil habitants) i lluny de les 21,9 dosis diàries de mitjana a la Unió Europea.





En aquest consum s'inclouen els antibiòtics prescrits amb recepta oficial a la sanitat pública (22,32) i una estimació realitzada per calcular els que s'obtenen per recepta privada (10,84).





Queda fora, això sí, l'autoconsum o la dispensació sense recepta, que es calcula que pot representar al voltant del 4 per cent del consum d'aquests medicaments.





Tota aquesta informació ha estat recopilada per l'Agència Espanyola de Medicament s i Productes Sanitaris (AEMPS), en una eina que per primera vegada permetrà conèixer el consum d'aquests medicaments com a part del Pla Nacional davant de la Resistència als Antibiòtics (PRAN).





ÚS INDISCRIMINAT





"Tenim un problema cultural i de desconeixement", ha reconegut la directora de l'AEMPS, Belén Crespo, ja que durant molt de temps s'ha pensat que aquests fàrmacs eren "una eina terapèutica que podia servir per a tot".





El problema, ha afegit, és que el seu ús indiscriminat afavoreix que molts bacteris desenvolupin resistències a aquests fàrmacs i deixin de ser eficaços.





De fet, el 2015 es van registrar un total de 2.837 morts per efectes relacionats amb aquesta resistència.





Per evitar aquesta situació, s'estan prenent mesures perquè els antibiòtics deixin de veure "com un únic medicament que cura totes les infeccions".





De fet, les dades de l'PRAN mostren com els antibiòtics més usats en Atenció Primària són els antibetalactámicos (66% del total), entre els quals s'inclouen les penicil·lines de baix i ampli espectre, com l'amoxicil·lina, utilitzades fonamentalment per infeccions en les vies respiratòries.





No obstant això, la directora de l'AEMPS també ha assegurat que s'estan prenent mesures per millorar la formació dels metges i, de fet, estimen que a partir de 2017 la tendència del consum vagi baixant progressivament.





A més, durant la trobada ha avançat els primers avanços per reduir el consum d'antibiòtics en el món animal, ja que Espanya és el país amb un ús més elevat i això és determinant en el desenvolupament de resistències.