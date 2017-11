Un de cada 13 nadons que neixen a Espanya és prematur

Una de les taxes més altes.





Un de cada 13 nadons és prematur a Espanya, sent un dels països europeus amb majors taxes de naixements preterme, segons ha informat l'Associació de Pares de Nens Prematurs (APREM).





A més, d'acord amb les últimes xifres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el nombre de nens nascuts abans de la setmana 37 de gestació ha augmentat un 36 per cent entre els anys 1996 i 2013.





Els factors que provoquen la prematuritat són les tècniques de reproducció assistida, els parts múltiples, l'estrès laboral, els problemes de salut en la mare i el retard de la maternitat.





En aquest punt, l'organització, al·ludint a dades de la Societat Espanyola de Neonatologia (SENeo), ha recordat que els nounats prematurs tenen un major risc de desenvolupar problemes de salut que aquells que neixen a terme.





Els prematurs protagonitzen el 75 per cent dels ingressos hospitalaris de nounats.





El grau de prematuritat repercuteix en un major risc de complicacions greus com paràlisi cerebral, dèficits sensorials, malalties cròniques o de patir infeccions respiratòries agudes, especialment la bronquiolitis causada pel virus respiratori sincitial (VRS) o més conegut com a 'virus dels nadons' .





"Moltes famílies s'enfronten a una situació per a la qual no estaven preparats, raó que explica la nostra tasca com a associacions de pares i mares de nens prematurs que els donem suport en un procés que va més enllà del temps que passen a l'hospital", ha explicat la presidenta de APREM, Cristina Maroto.





Per això, aquesta associació ofereix atenció i suport als pares, participa a Escoles de Pares i proporciona informació sobre la prematuritat a les famílies d'aquests nens, entre d'altres accions.





"El seguiment mèdic i l'atenció psicològica no han d'acabar quan el nadó abandona l'hospital. Els primers anys són clau per prevenir morbiditats i trastorns en el desenvolupament d'aquests nens", ha postil·lat Centeno.