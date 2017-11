Puigdemont, exconsellers i independents a les llistes de JuntsxCat

Puigdemont encapçala la llista per Barcelona.





El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha anunciat al seu compte de Twitter la llista de JuntsxCat amb la qual es presentarà a les eleccions del 21 de desembre.





Així, destaquen els noms de exconsellers a la presó ia Brussel·les però també d'independents, deixant en un segon pla als quadres dirigents del PDeCAT.





"Junts per a la restitució del Govern legítim", ha titulat el missatge en què ha penjat la llista per Barcelona.





Una candidatura que encapçala el propi Puigdemont, seguit pel fins fa poc president de l'ANC, Jordi Sànchez; els consellers cessats Clara Ponsatí i Jordi Turull; la directora de l'Institut de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, i els consellers cessats Josep Rull i Joaquim Forn, que finalment ha acceptat incorporar-se a la candidatura.





L'expresident del Parlament Joan Rigol tanca la llista, que inclou noms d'altres independents com els del fins ara director de Rac1, Eduard Pujol (8); la historiadora Aurora Madaula (9); la

la exseleccionadora de l'equip de natació sincronitzada d'Espanya Anna Tarrés (14).





Però també del director de les revistes Catalan International View i ONGC, Francesc de Dalmases (16); el politòleg Ferran Requejo (80); l'exconsellera socialista Marina Geli (81); el sociòleg Salvador Cardús (82); l'escriptor Jaume Cabré, i la il·lustradora Pilarín Bayes (84).





Juntament amb Rigol, aquests últims cinc noms tanquen una candidatura on destaquen també altres perfils com el del delegat del Govern a Madrid cessat, Ferran Mascarell (26); el delegat del Govern a França cessat, Martí Anglada (40); el director teatral Josep Lluís Bozzo (70); la religiosa Maria Victòria Molins (73); el pare Manel (74), i l'advocada Magda Oranich (76).





Del partit, la qual va ser directora general de Coordinació Interdepartamental del Govern, Elsa Artadi, ocuparà el desè lloc; l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, el 20; l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, el 21, i l'alcalde de Premià de Mar (Barcelona) i president de l'ACM, Miquel Buch, al 22.





PASCAL ES QUEDA FORA





Les diputades en aquesta legislatura Maria Senserrich (27) i Anna Figueras (36) repeteixen a la llista, entre d'altres, el que no farà la coordinadora general de l'PDeCAT, Marta Pascal, i el d'Organització, David Bonvehí, com ja s'havia avançat .





A Girona, la vicerectora de la Universitat de Girona (UdG), Gemma Geis, serà el cap de llista, seguit pel conseller cessat Lluís Gordi; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i en el número cinc hi ha el vicepresident del Parlament i alcalde de Besalú, Lluís Guinó





A Tarragona, l'excandidat a les europees i proper a ERC Eusebi Campdepadró s liderarà la candidatura, seguit per la exsubdelegada del Govern central Teresa Pallarès i l'alcalde de Valls, Albert Batet, mentre que el professor de Dret Constitucional, Hèctor López Bofill, serà el 12.





El cap de llista de JxSí per Lleida el 2015 i diputat aquesta legislatura, Josep Maria Forné, encapçalarà la llista per Lleida, acompanyat de l'alcalde de Solsona, Marc Castells, com a número dos.





En diversos missatges de Puigdemont a les seves xarxes socials, aquest crida a anar junts per restituir al Govern que considera legítim, combatre l'article 155 i la intervenció de la Generalitat; perquè tornin a casa "els presos polítics i els exiliats", i per la independència, la República i la llibertat.