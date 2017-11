Ada Colau pretenia arbitrar el 'Procés' des de la equidistància i evitar que la titllessin d'independentista

Ada Colau al costat de Puigdemont i Junqueras entre estelades





La investigació de sobre l'organització del referèndum il·legal ha revelat una conversa telefònica de Lluís Salvadó, exsecretari d'Hisenda de la Generalitat, segons la qual l'alcaldessa de Barcelona volia evitar l'acostament dels 'comuns' a l'independentisme.





Així, Lluís Salvadó assegurava que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, volia ser "àrbitre" al 'Procés' i ha demanat que no l'mostressin com partidària del 'sí' a la independència.





"Els de la Colau estan histèrics. Estan cagaos. Amb l'actitud de Madrid, tota la gent de la Colau estan partint peres emocionalment amb l'Estat espanyol", afirma Salvadó en una de les converses telefòniques intervingudes pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona durant la investigació sobre l'organització del referèndum.





Segons la seva opinió, Colau temia que "al final" passés "el mateix que a tots els catalans" que se situen "al mig", és a dir, ni a favor ni en contra de la independència, "que s'acaben polaritzant per a un costat o per l'altre "i els que es queden al mig" acaben fulminats ".





COLAU VA ADVERTIR MILLO DEL GIR INDEPENDENTISTA DELS 'COMUNS'





En la conversa, Salvadó explica que l'alcaldessa de Barcelona es va dirigir a un tal "Oriol" per explicar-li que li havia demanat al delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, que "fes alguna cosa" i "posés sentit" perquè si l'Executiu de Mariano Rajoy continuava en la mateixa línia els votants dels 'comuns' es tornarien independentistes.





Segons reitera l'exsecretari d'Hisenda, l'alcaldessa estava preocupada per si el seu "gent" s'acabava inclinant cap al 'sí', ja que considerava que, si això passava, ella deixaria de ser "àrbitre". "S'han acabat els àrbitres i l'independentisme acabarà sent més majoritari", afegeix Salvadó.





Salvadó opina que "hi ha moments en la vida en què cal dir si estàs en el 'sí' o al 'no'", de manera que en la conversa retreu a Colau que se situï "al mig". "La seva gent, la reacció a Madrid, no la comprenc, però bé ...", lamenta.