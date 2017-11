Ryanair empeny als seus pilots alemanys a una possible vaga

Ryanair negocia el seu conveni col·lectiu





La companyia aèria s'acull a la legislació irlandesa per negociar el conveni amb els pilots sense comptar amb els sindicats i obviant les seves peticions.





El sindicat alemany Vereinigung Cockpit (VC) ha avisat als pilots de Ryanair amb base a Alemanya que estiguin preparats per a una possible vaga, a causa que la 'low cost' irlandesa es nega a negociar un conveni col·lectiu.





Segons explica el sindicat alemany en un comunicat, Ryanair no reconeix als sindicats i, en el seu lloc, negocia amb els pilots a través d'un sistema intern de negociació col•lectiva que, segons afirma l'aerolínia, està reconegut per la legislació irlandesa.





Vereinigung Cockpit va dir als seus membres sindicals que, davant la negativa de Ryanair de negociar un conveni col·lectiu, "probablement" hagin de convocar una vaga perquè les seves peticions siguin escoltades.





El sindicat alemany ha establert un consell d'empresa compost per pilots de Ryanair i un advocat, com a pas previ per convocar una vaga de manera legal, després d'haver rebut la negativa per part de la companyia de baix cost irlandesa d'iniciar converses amb el sindicat sobre un nou acord laboral, va explicar Vereinigung Cockpit.





Un grup de pilots paneuropeos, el European Employee Representative Council (EERC), creat en els últims mesos pels pilots de Ryanair, va dir en un comunicat als pilots a la seva pàgina web que l'acció industrial "podria ser necessària".