Marta Rovira escalfa la campanya

Oriol Junqueras i Marta Rovira, dirigents d'ERC





Serenitat, prudència, temprança, sentit comú i algunes qualitats més haurien de posseir aquelles persones que aspiren a dirigir un país. Els que no reuneixin aquestes condicions haurien de quedar-se a casa per incompetents, irresponsables, provocadors i bocamoll.





A la Marta Rovira, l'assenyalada a dit per Junqueras com a aspirant a la Presidència de la Generalitat, en cas de guanyar o poder formar govern, atès que ell es troba a la presó, en una ostentació de "valentia" patriota i per tal de canviar el relat i justificar per què no es va arribar fins al final en la proclamació de la República, no se li ha ocorregut millor idea que la d'explicar que li van arribar missatges de diferents fonts en el sentit que si no paraven, hauria sang i morts als carrers. Ho diu i es queda tan ample. Semblant acusació és un acte d'irresponsabilitat per tirar més llenya al foc en aquests moments. La finalitat és aconseguir rèdits electorals, sense que li importin gens ni mica les conseqüències d'aquestes afirmacions. Amb el que està patint el país que ella diu defensar!





Si Rovira realitza aquesta afirmació tan greu On són les proves? Per què no ho ha dit abans? ¿Ho explica ara perquè està en campanya i necessita seguir alimentant als clients electorals? Rovira pertany al sector més dur i bel·ligerant d'ERC.





L'aspirant a presidenta per designació divina, amb dos títols universitaris aconseguits, no per la seva intel·ligència, que no la té, sinó per "empollona", ha posat, un cop més, en l'epicentre de la seva campanya les mentides que venen ara: Estat feixista, franquista, autoritari i amb falta de llibertats. Si aquest és el model de país d'una dirigent sense experiència política ni discurs propi, apanyada està la ciutadania catalana. Més del mateix, i no s'aprèn dels errors.





L'enfrontament com a estratègia electoral, sistema Marta Rovira, és el que es seguirà utilitzant en aquesta campanya electoral tan important, on l'ètica serà suplerta per "la fi justifica els mitjans".