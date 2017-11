30.000 policies i guàrdies civils es manifesten per l'equiparació salarial amb els Mossos d'Esquadra

Manifestació de policies i guàrdies civils pels carrers de Madrid





Milers de policies i guàrdies civils han reclamat aquest dissabte pels carrers de Madrid que el Ministeri de l'Interior concreti la seva proposta per a procedir a l'equiparació salarial entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i la resta de policies autonòmiques i locals.





La cita, que ha començat a les 11.30 hores a la Puerta del Sol, ha reunit més de 70.000 persones arribades d'arreu Espanya, segons l'associació Jusapol, convocant de la manifestació. La Delegació de Govern a Madrid ha xifrat l'assistència entre 28.000 i 30.000 persones.





El pas de la marxa ha estat marcat per un camió amb el lema "Equiparació Ja" i després ell milers d'agents, que portaven banderes espanyoles, han cridat "justícia salarial". Després del vehicle, una pancarta amb l'eslògan "Equiparació ja. Justícia salarial" encapçalava la manifestació, en què s'ha pogut veure representants de Ciutadans i Units Podem.





Els policies i guàrdies civils calculen que la diferència salarial oscil·la entre els 400 i els 1.000 euros, depenent de les escales i destinacions, pel que fa a altres cossos policials com l'Ertzaintza i els Mossos d'Esquadra, tot i que les Forces de Seguretat l'Estat assumeixen més competències que les autonòmiques.





Al ritme de tambors i xiulets, els policies i guàrdies civils arribats la capital espanyola han instat el president del Govern, Mariano Rajoy, a que obri la "guardiola" i aconseguir així la justícia salarial que vénen demanant des de fa anys.





David Gómez, un dels portaveus de Jusapol, ha destacat que, en sou brut, un mosso d'esquadra pot cobrar "com a mínim" 600 euros més que un policia nacional i un guàrdia civil. "Portem escoltant 26 anys les mateixa paraules. Volem fet. Volem que es senten a la taula i que en els PGE de 2018 es contempli una partida que comenci a contribuir ja amb l'equiparació salarial", ha instat.





Totes les associacions amb representació al Consell de la Guàrdia Civil han donat suport aquesta manifestació, mentre que els sindicats policials s'han desmarcat parcialment de l'organització de la protesta per discrepàncies amb els criteris fixats per Jusapol, que va vetar qualsevol logotip que no sigui el de aquesta associació de recent creació.





SUPORT POLÍTIC





Per part de Ciutadans, la marxa ha comptat amb el suport del secretari general i portaveu d'Interior del grup parlamentari, Miguel Gutiérrez, i la portaveu del partit a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, mentre que del costat de Units Podem ha assistit el guàrdia civil i diputat per Cadis, Juan Antonio Delgado.





Gutiérrez ha assenyalat que el seu partit no donarà suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2018 si no hi ha una equiparació salarial entre policies nacionals i guàrdies civils i la resta de policies autonòmiques i locals, i més "concretament amb els Mossos d'Esquadra" .





"És de justícia. No podem tenir una policia pobra. No podem tenir la pitjor policia pagada d'Europa, i, per descomptat, no pot haver un incompliment permanent del Partit Popular amb la nostra Policia Nacional i Guàrdia Civil", ha subratllat.





Per la seva banda, Villacís, que ha vestit una samarreta personalitzada amb el seu nom en la qual es podia llegir "equiparació salarial", ha insistit que en que els PGE de l'any que estaran "condicionats" al fet que tots els cossos policials d'Espanya guanyin el "mateix sou". "Demanem alguna cosa més que promeses. Volem partides i números", ha apuntat.





En la mateixa línia, Delgado ha urgit a acabar ja aquesta "discriminació històrica" cap a policies i guàrdies civils. "Ja n'hi ha prou de manipulacions. És fonamental que es posi en marxa l'equiparació salarial en tres anys per a aquests treballadors que han donat tant pel nostre país", ha insistit.





EQUIPARACIÓ PREVISTA EN ELS PROPERS PRESSUPOSTOS





Abans del començament de la manifestació, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha anunciat al seu compte de Twitter que l'equiparació salarial de policies nacionals i guàrdies civils amb altres policies autonòmiques començarà a partir dels pròxims PGE de l'any 2018.





"El Govern agraeix i reconeix el treball de @policia i @guardiacivil i per això iniciarà el camí de l'equiparació salarial en el pressupost de 2018 després de gairebé 30 anys de reivindicacions", ha afirmat el titular d'Interior a la xarxa social.





En un vídeo que acompanya el tuit, Zoido ha subratllat que el que demanen policies i guàrdies civils és una "causa justa", perquè, senzillament, s'ho mereixen. "Gràcies a ells, Espanya és un dels països més segurs del món", ha indicat.