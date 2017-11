L'opositor veneçolà Antonio Ledezma fuig a Espanya i es reuneix amb Rajoy a la Moncloa

Antonio Ledezma i Mariano Rajoy aquest dissabte a la Moncloa





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha rebut aquest dissabte al Palau de la Moncloa al dirigent opositor, líder del partit Aliança Brau Poble i alcalde metropolità de Caracas, Antonio Ledezma al qual ha traslladat el compromís d'Espanya amb la democràcia a Veneçuela.





Durant la trobada, Ledezma ha informat a Rajoy sobre "la difícil situació política, econòmica i humanitària" que travessa Veneçuela. Per la seva banda, el president del Govern ha reiterat "el ple compromís d'Espanya amb la democràcia a Veneçuela" i ha fet arribar a Ledezma el desig d'Espanya que s'aconsegueixi, "al més aviat possible, una solució plenament democràtica a la crisi veneçolana, que necessàriament ha de passar per l'alliberament de tots els presos polítics i la celebració d'eleccions plenament democràtiques i homologades en aquest país".





A més, Rajoy ha assegurat a l'opositor veneçolà que Espanya continuarà treballant, a nivell bilateral i en col·laboració amb els seus socis europeus i iberoamericans, per coadjuvar a aconseguir aquest objectiu.





"A ESPANYA EM SENTO LLIURE"





El destituït alcalde metropolità de Caracas i dirigent opositor, Antonio Ledezma, va arribar aquest dissabte a Madrid, Espanya, procedent de Bogotà després d'escapar del seu arrest domiciliari a Veneçuela, deixant enrere un país "sotmès" a causa de la violència i del qual va sortir "amb l'ànima esquinçada" perquè -va afirmar- "mai vaig pensar que hauria d'emigrar".





"A Espanya em sento lliure", van ser les primeres paraules que va pronunciar l'exalcalde metropolità de Caracas a trepitjar sòl espanyol i després d'abraçar afectuosament a la seva esposa Mitzy Capriles i a les seves dues filles, que l'esperaven a l'aeroport madrileny al costat de desenes de veneçolans i simpatitzants de la causa que defensa Ledezma i l'oposició al Govern del president de la República, Nicolás Maduro.





Banderes de Veneçuela, llàgrimes i l'entonació de l'himne de país van protagonitzar l'escena que va viure el dirigent del partit polític Aliança Brau Poble (ABP) al recalar a Espanya després d'haver burlat l'arrest domiciliari de més de mil dies a Caracas i haver-se introduït a Colòmbia, des d'on va arribar a Europa.





LA 'NARCODICTADURA'





"Vaig a dedicar-me a recórrer el món, a contribuir a l'exili a fer una extensió de l'esperança dels veneçolans, a sortir d'aquest règim", ha declarat Ledezma, que va denunciar la "narcodictadura" que pateix Veneçuela, que "utilitza la violència contra les institucions, ha comès fraus electorals, manté empresonats a dissidents polítics" simplement pel fet de ser-ho i fins i tot "amenaça a les nostres famílies".





Es va mostrar a més decidit a lluitar des de l'altre costat de l'Atlàntic contra el que ha anomenat "el nou home-caixa" veneçolà, aquell- dir- "que viu d'una capseta d'aliments" i per la llibertat d'un poble "sotmès amb la violència del poder".





"Quan vaig sortir de casa meva després de més de mil dies pres injustament no vaig poder contenir les llàgrimes de veure a nenes i dones rebuscant en cistells d'escombraries i estem parlant del país que posseeix les majors reserves de petroli del món i d'un Govern que ha malgastat una immensa fortuna i on s'han robat més de 600.000 milions de dòlars", va lamentar l'opositor.





CRÍTIQUES A LA MEDIACIÓ DE ZAPATERO





Ledezma va agrair el suport de Mariano Rajoy i de tots els expresidents espanyols i fins i tot va comentar que és "bo que Veneçuela estigui unint als diferents sectors polítics d'Espanya".





No obstant això, va criticar la mediació de José Luis Rodríguez Zapatero a la preparació de les converses que tindran lloc l'1 i 2 de desembre entre el Govern de Veneçuela i l'oposició a República Dominicana, i va comentar que des que Rodríguez Zapatero va arribar al país "hi ha més presos polítics i hi ha hagut més morts".





Ledezma va afirmar no estar en contra del diàleg, "sinó de la metodologia" amb la qual s'està duent a terme, perquè "un diàleg sincer beneficia la pau" no només de Veneçuela sinó de tota Amèrica Llatina.