Suárez desperta a Butarque (0-3)

Suárez i Messi celebren un dels gols





El Barça continua amb la seva bona ratxa en lliga després d'assaltar Butarque aquesta tarda i guanyar 0-3 a un impotent Leganés en un partit on el més destacable ha estat la tornada golejadora de Luís Suárez.





L'uruguaià portava més de 450 minuts sense marcar i avui ha anotat dos gols que, al costat del de Paulinho, han arrodonit una actuació no molt vistosa però tremendament efectiva, típica de Valverde.





El partit no tenia la millor de les sensacions, ja que es donava després de la jornada de seleccions i a les 16.15 de la tarda en un camp petit, però la màquina blaugrana funciona perfectament.





No ha estat el millor partit del Barça. Es diria que no enamora, però els resultats no deixen d'arribar.





Típic partit en el qual es veu que el FCB ha sortit a veure-les venir, mig adormit, i el Leganés es creixia. Una jugada aïllada, però, ho ha decidit tot, amb un gran gol de davanter pur de Suárez.





El més important per al Barça en aquesta victòria és que, ara mateix, el Barça és líder a 11 punts de Madrid i Atlètic, que s'enfronten en el partit de la jornada.