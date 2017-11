Puigdemont secunda Rovira i acusa el Govern de seguir "l'estratègia de la por" i de no tenir límits

Marta Rovira i Carles Puigdemont





L'expresident de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha acusat el Govern espanyol de seguir "l'estratègia de la por" i ha assenyalat que "un Estat que tenia com a confident policial al cervell dels atemptats de Barcelona no té límits" i "és capaç de tot ".





En una piulada al seu compte oficial, Puigdemont ha escrit: "L'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència", en al·lusió a les acusacions abocades ahir per la secretària general d'ERC Marta Rovira, que va dir que el Govern "va amenaçar" per " múltiples vies "amb enviar l'Exèrcit i amb" morts als carrers "si es mantenien els plans independentistes.





"La nostra estratègia és d'esperança i per tant de pau. Un Estat que tenia com a confident policial al cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot ", ha escrit Puigdemont des de Brussel·les.





El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, ha sol·licitat comparèixer al Congrés dels Diputats per explicar si ha existit alguna relació entre persones d'aquest organisme i l'imam de Ripoll, Abdelbaki És Satty, líder de la cèl·lula jihadista que va atemptar a Barcelona el passat 17 d'agost.