Mor Malcolm Young, el mític guitarrista d'AC/DC, als 64 anys

Malcolm Young ha mort aquest dissabte





El guitarrista i cofundador del grup de hard rock Malcolm Young ha mort aquest dissabte, segons ha informat la família en un comunicat. La banda ha confirmat també la mort a través d'un comunicat publicat al seu web.





"Conegut per destresa musical, Malcolm era compositor, guitarrista, músic, productor i visionari que va inspirar a molts", assenyala el comunicat, recollit per la premsa australiana en què s'especifica que va morir "pacíficament" amb la seva família al costat del seu llit.





"Des del principi sabia el que volia aconseguir i juntament amb el seu germà menor va prendre l'escenari del món i ho va donar tot en cada concert. Els seus fans no s'haurien conformat amb menys", prossegueix.





El seu germà, Angus Young, signa a la web oficial d'AC/DC un petit text en què expressa en nom de la banda la seva "profunda tristesa" per la mort de Malcolm Young. "Com a guitarrista, compositor i visionari era un perfeccionista, un home únic", recorda.





"Com germà és difícil expressar amb paraules el que va significar per a mi al llarg de la meva vida. El vincle que teníem era únic i molt especial", afegeix. "Deixa enrere un enorme llegat que viurà per sempre. Un treball ben fet, Malcolm", conclou.





Malcolm Young havia deixat la banda després de diagnosticar demència i lluitava al costat dels seus éssers estimats contra la malaltia des de fa tres anys. El seu lloc en AC/DC va ser cobert per Stevie, nebot de Young.