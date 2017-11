Des del PDeCAT critiquen les llistes de Puigdemont per dificultar la rectificació del Procés

Puigdemont amb el diputat flamenc Lorin Parys i els exconsellers, a Bèlgica





Segons revela aquest diumenge el diari digital 'El Confidencial', alguns membres destacats de la direcció del PDeCAT han mostrat el seu recel per les llistes de Junts per Catalunya (JuntsxCat) aprovades per a les eleccions del 21 de desembre, confeccionades gairebé sol per decisió de Carles Puigdemont i que aparten al partit i als seus líders.





Aquestes tensions són fruit de les discrepàncies entre els més radicals independentistes i els més moderats i partidaris d'una rectificació gradual a partir d'aquestes eleccions. Així, segons el relat d' 'El Confidencial', el sector més nacionalista "es mostra partidari de pactar amb l'Estat, seguint la història del que va ser Convergència durant anys, amb capacitat per arribar a acords amb governs del PP i del PSOE.





Aquest sector ha estat apartat en els últims mesos del partit i del Govern en successives purgues i amb dimissions, com l'última del conseller Santi Vila en vigílies de la declaració unilateral d'independència. El mateix Artur Mas està ara prop d'aquesta posició, en un recorregut de tornada que es va iniciar al nacionalisme, va viatjar a l'independentisme i ara és a prop de tornar a l'origen".





Una tendència que exigeix la necessitat d'alliberar-se de la pressió de la CUP i el retorn a la moderació i l'acord i que no es veu reflectida en les llistes recentment aprovades. Tenint en compte, a més, que alguns candidats hauran de deixar els seus escons pròximament per complir sentències judicials.





Segons 'El Confidencial' alguns membres d'aquest sector es lamenten que "no està prevista la rectificació ni s'entreveuen nous interlocutors per a aquesta nova etapa, i així no vam sortir del bucle", i afegeixen la possibilitat d'haver de gestionar aquest trajecte des de l'oposició al Parlament. Aquesta crítica l'estenen a Puigdemont i al seu entorn més proper, el mateix que va intervenir el 26 d'octubre, quan el llavors president de la Generalitat va fer marxa enrere en l'últim moment en la decisió de convocar eleccions, el que hagués evitat la declaració unilateral d'independència, tot i que s'havia aprovat així en la reunió del Govern. "Tenim un líder alhora popular i alhora populista", asseguren resignats.





ELS FIDELS DEL PRESIDENT





'El Confidencial' posa nom als fidels del president i explica que el comitè electoral que envolta Puigdemont coincideix amb el que va ser el seu gabinet al Palau de la Generalitat fins que va ser destituït per l'article 155 i va fugir a Brussel·les. Per exemple, Elsa Artadi és definida per algun dels crítics com "la primera ministra de Puigdemont". Dirigia l'Oficina del President i la Coordinació Interdepartamental de la Generalitat i segueix sent una de les persones més pròximes a Puigdemont.





De fet, segons va publicar el divendres 'El País', Artadi va viatjar recentment a Brussel·les al costat de Jaume Clotet, responsable encara de Comunicació de la Generalitat. Josep Rius era el seu cap de gabinet, abans va estar a l'Ajuntament de Barcelona, i aquell 26 d'octubre és qui va parlar amb Jorge Moragas, cap de Gabinet de Mariano Rajoy, per intentar tancar un acord que inclogués la convocatòria electoral. També forma part d'aquest equip Joan Maria Piqué, exresponsable de comunicació d'Artur Mas.





També se cita alguns dels noms inclosos en les llistes com Hèctor López Bofill; Albert Batet, alcalde de Valls; Francesc de Dalmasses, director d'una revista amb relacions amb la Generalitat; i Agustí Colominas, director de l'Escola d'Administracions Públiques i exdirector de la fundació CatDem -antic 'think tank' lligat a Convergència-.





Així, per als dirigents del sector crític, la llista final és encara més radical que la llista dels seus diputats de l'anterior legislatura, amb la paradoxa que aquesta pot haver de servir per a la rectificació i aquella va ser la que va portar fins a la declaració unilateral d'independència.





"En tot cas, a un mes de les eleccions, dades com els dels estudis gairebé diaris del PP mostren que l'independentisme pot aguantar en escons, encara que no arribi al 50% dels vots i el bloc constitucional o unionista o del 155 format per Ciutadans, PSC i PP no arriba ni de lluny a una majoria suficient per formar un Govern alternatiu no nacionalista", conclou 'El Confidencial'.