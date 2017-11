Mor Marta Vásquez, presidenta de Mares de Plaça de Maig, als 90 anys

Marta Vásquez va ser una lluitadora incansable pels drets humans





La presidenta de Mares de Plaça de Maig Línia Fundadora, Marta Vásquez, va morir aquest dissabte als 90 anys, en el Sanatori Anchorena, on estava internada des de feia uns dies, segons informa el diari argentí 'La Nación'.

MÉS INFORMACIÓ 29 familiars de desapareguts en la Guerra Civil i la dictadura es sotmeten a proves genètiques





La dirigent tenia una filla, Maria Marta, desapareguda el 1976 als 23 anys i amb un embaràs recent. Des de llavors, al costat del seu marit, José María Vásquez, va buscar la seva filla i el seu nét o néta al país ia l'exterior, sense aconseguir obtenir informació sobre el seu parador ni el dels responsables de la seva segrest i desaparició.





En 1986 va ser triada "Personalitat Destacada dels Drets Humans" per la Legislatura porteña. Va portar la seva veu i la història de lluita de les Mares per tot el món i va participar de la Convenció Internacional per a la Protecció de totes les Persones contra les Desaparicions Forçades, votada per les Nacions Unides, que entre altres coses, va declarar la desaparició forçada de persones com crim de lesa humanitat.





Fins que la seva salut li va permetre, va participar de les tradicionals rondes dels dijous de les Mares de Plaça de Maig, de les marxes de la Resistència i va portar a les escoles el missatge de construcció de memòria a partir de la lluita dels moviments de drets humans davant del terrorisme d'Estat.