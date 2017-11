El Consell d'Europa decideix aquest dilluns si Barcelona serà la seu de l'EMA

La Torre Agbar seria la seu de l'EMA a Barcelona





El Consell d'Europa decidirà aquest dilluns la nova seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès), en una convocatòria a la qual concorre Barcelona al costat d'altres 18 ciutats europees, entre les quals se situen Amsterdam i Bratislava.





La institució, situada ara a Londres, ha d'abandonar la capital britànica a causa de l'Brexit, i Govern central, Generalitat i Ajuntament de Barcelona han treballat de forma unitària per la candidatura fins passades tres setmanes del referèndum l'1 d'octubre.





La capital catalana, que ha comptat amb el suport de la societat civil amb Barcelona Global al capdavant, va partir com una de les candidates favorites, després que una enquesta interna entre els treballadors situés Barcelona com la ciutat preferida per traslladar-se.





Tant la ministra Dolors Montserrat, el conseller cessat Antoni Comín i l'extinent Jaume Collboni han defensat que la barcelonina com la candidatura més completa per ser l'única que aporta ia la seu on podria situar l'agència, a la Torre Agbar.





La candidatura es va presentar el 18 d'octubre a Brussel·les, després de setmanes sense trobar data per les tensions generades per la situació política, i es va fer en un acte presidit per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, al qual també van assistir Comín i Collboni.





Un cop presentada la candidatura a Brussel·les, Collboni ha lamentat en un esmorzar informatiu que les "imatges de la policia espanyola pegant a població pacífica" van fer que la ciutat perdés posicions.





La decisió definitiva la prendran els Vint el 20 de novembre en un consell de ministres d'Afers Generals de la UE, però a final d'octubre els caps d'Estat i de Govern de la UE van abordar també l'assumpte en una cimera a Brussel·les.





PREOCUPACIÓ PER LA QÜESTIÓ CATALANA





Fins ara, Espanya ha pogut defensar la candidatura de Barcelona en una reunió dels ambaixadors dels 27 celebrada el passat 6 d'octubre, durant la qual cada delegació amb ciutat candidata va poder exposar el seu projecte durant tres minuts.





Es va tractar de presentacions "tècniques" en què l'ambaixador espanyol va poder evitar qualsevol referència a la situació política a Catalunya i cap dels seus col·legues va preguntar per això, segons han informat diferents fonts a Europa Press.





En les últimes setmanes des de les institucions europees es va reconèixer de manera informal que la UE segueix la situació a Catalunya "amb preocupació", però que considera el moviment sobiranista un assumpte "intern" que ha de resoldre Espanya dins dels límits que marca la seva Constitució.





EXIGÈNCIES TÈCNIQUES I OBJECTIVES





La discussió en el si de la UE sobre les futures seus s'ha limitat a l'avaluació d'exigències "tècniques i objectives" el compliment ha verificat la Comissió Europea, el que ha permès deixar fora del debat formal el context polític.





L'informe de Brussel·les es basa en sis criteris específics pactats pels 27 i que recullen des de la garantia de que l'agència podrà assumir les seves funcions immediatament després de l'Brexit en la seva nova seu, fins a les bones connexions i l'oferta acadèmica per als fills de els prop de 900 empleats que mourà l'EMA al seu nou destí.





També s'haurà de valorar que la ciutat escollida asseguri la continuïtat de l'activitat de l'EMA, que tingui en compte el principi de "disseminació geogràfica" (Espanya ja té altres tres agències europees en el seu territori) i que ofereixi un accés adequat al mercat laboral ia la seguretat social i atenció sanitària per a les famílies desplaçades.