Collboni assenyala que en el grup de Colau "imperen més els prejudicis que els principis"

Jaume Collboni i Ada Colau





El president del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha criticat aquest diumenge a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, perquè creu que "no té un model de ciutat per a Barcelona".





En una entrevista a 'La Vanguardia' després d'abandonar el govern municipal perquè BComú va decidir trencar el pacte amb el PSC, ha assegurat que "quan un té una idea madura i contrastada no comet els errors" que creu que ha fet Colau.





Collboni ha sostingut que, des que són al govern municipal, els dirigents de BComú "han après, però de vegades imperen més els prejudicis que els principis", i ha recriminat que hagin canviat la seva posició sobre alguns temes.





El també extinent d'alcalde ha retret que la consulta d'BComú sobre el pacte del PSC "és fruit de la improvisació i la irresponsabilitat i ha posat de manifest la divisió interna dels comuns", i ha qualificat d'irresponsabilitat haver deixat aquesta decisió a les bases del partit.





També ha considerat que "Colau ha caigut en el parany dels independentistes" i ha assenyalat que en altres municipis, com Vilanova i la Geltrú i Premià de Mar, governen partits independentistes amb el PSC i no es plantegen trencar el pacte com ha fet BComú .