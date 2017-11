Luis Navajas substituirà Maza al capdavant de la Fiscalia General fins el relleu oficial

Luis Navajas substituirà José Manuel Maza a la Fiscalia General de l'Estat





Luis Navajas, tinent fiscal del Tribunal Suprem, es farà càrrec en funcions de la Fiscalia General de l'Estat (FGE) fins que es produeixi el relleu de José Manuel Maza, mort aquest dissabte de forma sobtada a Buenos Aires, en un procés que durarà no menys de dues o tres setmanes.





Tal com determina la normativa i han confirmat a Efe fonts jurídiques, el tinent fiscal del Suprem té entre les seves funcions la de substituir el fiscal general de l'Estat en cas d'absència, malaltia o vacant.





Navajas ha treballat colze a colze amb Maza en l'actuació de la Fiscalia contra el desafiament sobiranista català i va acompanyar al fiscal mort a la presentació de les querelles contra l'expresident català Carles Puigdemont i la resta del Govern per delictes de rebel·lió, sedició i malversació i contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa que van tramitar la declaració d'independència.





Dies abans, Navajas ja va advertir en unes declaracions públiques que el Ministeri Fiscal adoptaria "amb serenitat, però amb fermesa", "totes aquelles mesures i resolucions" per revertir el "greuge a l'Estat de dret ia la llei" que suposaven les accions de la Generalitat.





UN NOMENAMENT EN EL QUE INTERVENEN ELS TRES PODERS





El tinent fiscal haurà d'assumir la FGE en funcions mentre el Govern inicia els tràmits preceptius per al relleu de Maza, que comença amb l'elecció de la persona més adequada per al càrrec, una recerca que no és tasca fàcil i que l'Executiu centrarà en els juristes espanyols de reconegut prestigi i amb més de quinze anys d'exercici efectiu de la seva professió. Serà el primer pas per culminar un procés que, segons les fonts consultades, requereix el seu temps i encara que vulgui fer-se amb rapidesa, portarà com a mínim dues o tres setmanes.





El fiscal general de l'Estat és nomenat i cessat pel Rei a proposta del Govern després de l'acord en Consell de Ministres, però ha de comptar amb l'aval del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ser escoltat després a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats per obtenir el beneplàcit del legislatiu.





De tal manera que en el seu nomenament intervenen els tres poders, executiu, judicial i legislatiu, tal com estableix la Constitució en el seu article 124.





El mandat del fiscal general té una durada de quatre anys i només pot ser cessat per causes taxades en la Llei, que seran apreciades, si escau, pel Consell de Ministres. En tot cas, cessa amb el Govern que l'hagi proposat, segons la normativa vigent.