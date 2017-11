Mor Esther Arizmendi, presidenta del Consell de Transparència i Bon Govern

Esther Arizmendi, morta aquest cap de setmana





La presidenta del Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), Esther Arizmendi, ha mort "després d'una llarga lluita contra la malaltia", segons ha informat l'organisme públic en un comunicat, en el qual expressa el seu "profund dolor" per la mort de la seva presidenta.





Arizmendi presidia el consell des de desembre de 2014, quan va ser nomenada a proposta del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, òrgan al qual està adscrit el CTBG després d'haver exercit càrrecs com a funcionària tant en l'administració local com autonòmica i ministerial.

El 2012 va ser nomenada directora general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica i va ser també ponent de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques com a Presidenta de la Subcomissió de Simplificació Administrativa, fins al seu nomenament per a l'organisme de transparència.





Segons ha assegurat el CTBG en un comunicat, la presidenta morta ha estat "una de les figures que més ha lluitat per la transparència pública" a Espanya i ha destacat "el seu compromís amb el servei públic, la seva lluita davant les adversitats, el seu esperit combatiu, la seva humanitat i la proximitat amb la qual tractava a tots".





"Ens envaeix una tristesa enorme. Esther deixa un profund buit no només en l'àmbit professional sinó també en el personal", indiquen des del consell, que qualifica la pèrdua com "irreparable" i transmet "els seus condols als seus fills, familiars, amics i a tots els que l'estimaven".