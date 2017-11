El bloc independentista manté la majoria absoluta amb Puigdemont apropant-se a Junqueras

Resultats comparatius dels últims sondejos i eleccions





Segons el sondeig del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) que publica aquest diumenge 'El Periódico', l'independentisme s'estanca i mantindria una ajustada majoria en escons i el PSC es dispara i pugna per la segona plaça amb Ciutadans i Junts per Catalunya.





La irrupció de Puigdemont en la cursa electoral sembla afectar l'anunciada clamorosa victòria de l'ERC de Junqueras. La formació republicana es manté destacada al capdavant però veu com la nounada Junts per Catalunya (la llista del PDECat) li menja terreny. A l'altra banda, la lluita per liderar el bloc no independentista s'anuncia virulenta. L'aposta transversal del PSC amb els hereus d'Unió ha propulsat a Miquel Iceta i amenaça ia les posicions de Ciutadans.





A un mes de l'21-D, Esquerra aconseguiria el 23,9% dels vots i 37-38 escons, 4,2 punts i sis diputats menys que a l'octubre passat. Els posconvergentes es quedarien en el 16,5% dels sufragis i 24-25 parlamentaris, 4,5 punts i sis representants més que fa tot just un mes. La diferència entre tots dos ha passat de 16,1 a 7,4 punts en només 30 dies. El treball de camp de l'enquesta es va efectuar a partir de 800 entrevistes del 15 al 18 de novembre, coincidint amb el degoteig de fitxatges per a la candidatura de Puigdemont, entre ells el de Jordi Sànchez, expresident de l'ANC actualment a la presó, que anirà de número dos.





Aquesta estratègia ha permès al PDECat prendre oxigen i retenir molts més votants que el 2015 van triar la papereta de Junts pel Sí: ara el 39,1% donaria suport a ERC i el 33,2% a JxCat. Fa un mes, la distribució era del 53,1% per a Esquerra i el 21,8% per al PDECat. Els republicans també han patit un fort retrocés en la intenció directa de vot (el vot sense 'cuina'), ja que s'han deixat 3,8 punts en l'últim mes. Els posconvergentes, per contra, s'han aixecat 5,5 punts fins a col·locar a només quatre d'ERC.





Però més enllà dels transvasaments entre els fins ara socis de govern, l'independentisme torna a reflectir un clar estancament. Guanya però no creix. Mantindria la majoria absoluta en escons però no arribaria al 50% dels vots. I això malgrat el cop de destral a l'autogovern que ha suposat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. A l'octubre les forces secessionistes sumaven 70-73 escons; un mes després la forquilla s'ha rebaixat a 68-71, en el límit de la majoria absoluta. En paperetes, Esquerra, JxCat i la CUP reunirien el 46,7%, un punt menys que en les eleccions del 2015 i que en l'enquesta anterior.





Després barrejar en la seva llista a Ramon Espadaler amb Carlos Jiménez Villarejo i representants de les principals entitats no independentistes, el PSC ha guanyat en un mes 3,6 punts i quatre representants. Aconseguiria 24-25 escons (avui té 16) després d'absorbir a una sisena part dels votants de Ciutadans al 2015 i un percentatge similar d'electors del Catalunya Sí que és Pot. Els socialistes empaten en aquesta forquilla de diputats amb JxCat i el partit d'Inés Arrimadas, que també puja respecte a l'octubre i es manté mig punt per davant del PSC.





Els populars paguen íntegrament els plats trencats de l'article 155, a diferència de Ciutadans i el PSC. La fidelitat de vot del PPC ha caigut 11 punts en un mes: passaria de 11 a 6-7 diputats.





Catalunya a Comú d'Xavier Domènech podria perdre fins a dos dels 11 parlamentaris que ha heretat de Si que és Pot, coalició que no incloïa els 'comuns'. Des d'octubre, l'esquerra alternativa ha cedit mig punt i un parell d'escons.