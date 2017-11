La fi del secret bancari a Andorra duplica el negoci d'assessoria a Catalunya

A partir del gener del 2018 els bancs andorrans han de facilitar informació bancària.





MÉS INFORMACIÓ Europa demana a Andorra que millori les seves mesures contra la corrupció

Aquest any Andorra va modificar l'acord amb l'OCDE per deixar de ser considerada a Europa com a paradís fiscal i va adoptar l'estàndard global per a l'intercanvi d'informació financera amb països de la UE.





Com a conseqüència de tot això els assessors fiscals a Catalunya han superat les expectatives de negoci que tenien previstes obrint una nova línia de negoci. Fins al moment, els principals clients dels despatxos d'assessoria fiscal eren particulars, però després després de l'acord amb l'OCDE, les autoritats s'han pres seriosament la relació amb el Banc Central Europeu i els països membres de la UE, entre ells Espanya .





A partir de l'any que ve la banca del Principat haurà tingut un any per regularitzar la seva situació, ja que encara que la llei d'intercanvi automàtic va entrar en vigor el gener de 2017, es van donar dotze mesos de termini perquè les entitats s'adaptessin a la nova normativa.





En aquest context, les assessories fiscals catalanes han duplicat els seus clients: a més de particulars i empreses, ara presten serveis als bancs, que volen complir rigorosament la nova directriu, perquè les conseqüències en cas que la ignorin són dures.





Malgrat tot encara hi ha bancs i particulars que no han regularitzat la seva situació i s'enfronten a importants sancions administratives i fins i tot penals. Aquests han al·legat que la llei d'amnistia fiscal, aprovada sota el mandat de Montoro al capdavant del Ministeri d'Hisenda, no els donava prou garanties de seguretat jurídica, de manera que han decidit no regularitzar la seva situació i posar-la al coneixement de la banca andorrana.