Ja hi ha llistes i llestos pel 21D

Les urnes decidiran el futur de Catalunya.





Una vegada conclòs el termini de presentació de candidatures que concorreran a les eleccions del 21D, el nombre de les mateixes són 17. N'hi ha de tots els colors polítics, tot i que sol 6 aconseguiran representació parlamentària: ERC, Junts X Catalunya, ciutadans, PSC, PPC, i Comú-Podem (CatComú-Podem).





Ja queda clar la composició de les diferents llistes, amb la presència en algunes d'elles de personatges curiosos que han estat durant anys en altres partits polítics amb càrrecs de responsabilitat, però que un cop perdut el poder, la vanitat és més forta que els principis i volen seguir estant en el panorama polític i en els mitjans de comunicació.





Aquesta serà una campanya molt important en la qual estan en joc moltes coses. La participació, la implicació de la ciutadania serà determinant. Hi ha massa coses en joc i interessos polítics gens transparents. L'ambient està molt caldejat, amb una divisió social més que evident, sense oblidar la crisi econòmica que va avançant dia a dia com reflecteix la marxa de Catalunya de domicilis socials i també fiscals d'importants empreses. La inestabilitat social, la incertesa política fa que succeeixin aquestes coses.





La composició d'algunes llistes, les declaracions d'alguns components d'elles no porten a la tranquil·litat, ni molt menys. ¿Més del mateix ?, sembla que sí. Si la idea és tornar a ballar per part dels que han donat un cop d'estat, la situació serà encara més lamentable.





Amb aquest panorama s'estan vivint situacions de criminización dels que no pensen igual, d'aquests que es consideren catalans de primera, els autèntics, "els de pedigrí", que són realment preocupants.





Ara fa 17 anys de l'assassinat d'Ernest Lluch a mans d'ETA, ell que sempre havia defensat el diàleg, com a forma de solucionar tot tipus de problemes inclòs el conflicte dels seus assassins.





Des de la seva mort, el PSC al costat de la família, militants socialistes i amics, cada any, rendeixen un homenatge a Lluch, al cementiri de Maià de Montcal (Girona), municipi on Lluch tenia una residència. Aquest any, la filla de Lluch denunciava que havia rebut "missatges" d'alguns individus molt tolerants i demòcrates de tota la vida, en el sentit que aquest any no participés en aquest acte perquè no s'ajuntés amb indesitjables i traïdors.





Aquestes actituds d'individus que no accepten els que no pensen i actuen com ells, és un senyal, de les conseqüències d'haver sembrat l'odi a la ciutadania, molts d'aquests individus s'han convertit en autèntics fanàtics intolerables, amb actituds i comportaments nacis . La supremacia dels autèntics enfront dels enemics. Aquests successos són realment preocupants com perquè els instigadors, que es diuen polítics, no recapaciten i deixin de seguir alimentant aquestes actituds perquè qualsevol dia passarà una desgràcia. No estan sols, en l'altre bàndol -aquests va de bàndols extrems- també s'alimenten i és un perill.





Que la campanya electoral no sigui manejada en benefici propi dels partits desacreditant, empenyent a l'enfrontament, sinó que pensi en la ciutadania: ¿serà possible ?, tinc dubtes més que raonables, però tant de bo m'equivoqui, m'agradaria que fos així.