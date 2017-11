Descansi en pau

José Manuel Maza mor a Buenos Aires









"La Fiscalia està per fer complir la legalitat i, si entenem que en qualsevol circumstància s'ha incomplert la llei, actuarem sense cap tipus de complexe ni exacerbació de la nostra actuació".

José Manuel Maza, Nova Economia Fòrum 16 de juny de 2017.





José Manuel Maza, fiscal general de l'Estat, va morir als 66 anys a Buenos Aires a causa d'una insuficiència renal aguda, després de sentir-se sobtadament indisposat durant la seva estada a l'Argentina, on havia viatjat per participar en l'Assemblea Iberoamericana de Ministeris Públics. Com no pot ser d'altra manera, lamentem la seva mort i enviem el nostre condol als seus familiars i cercles pròxims.





Els qui no hem tingut oportunitat de conèixer-ho personalment o tractar-lo professionalment, poc podem afegir al que s'ha publicat sobre una figura que ha acaparat nombrosos titulars des que el Govern d'Espanya el va posar al capdavant de la cúpula del ministeri fiscal fa poc menys d'un any. Em centraré en els dos casos més notoris, un bastant anecdòtic i l'altre d'enorme calat polític.





Per als profans, Maza va saltar a la notorietat perquè els grups de l'oposició al Congrés el van reprovar després que nomenés Manuel Moix al capdavant de la Fiscalia anticorrupció. En una conversa entre González, expresident de la Comunitat de Madrid i Zaplana, expresident de la Comunitat Valenciana, tots dos es congratulaven per considerar que el nomenament de Moix afavoria els seus interessos processals. Per a l'oposició, aquesta conversa inhabilitava Moix i també Maza.





Més recentment la seva figura va ocupar els titulars de tots els mitjans de comunicació amb motiu de querelles que la Fiscalia va presentar contra Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, respectivament. Els dos dirigents secessionistes presumptament van organitzar i van protagonitzar els greus tumults que van tenir lloc davant de la seu de la Conselleria d'Economia a Barcelona els passats 20 i 21 de setembre. En el transcurs dels mateixos, diversos cotxes de la policia judicial van ser vandalitzats pels manifestants, convocats per Cuixart i Sánchez a través de les xarxes socials, i la secretària judicial i els policies que l'acompanyaven van romandre retinguts a la Conselleria durant les hores que va durar el setge. A més, els dos dirigents secessionistes es van dirigir megàfon en mà als manifestants, que van pujar al sostre d'un dels vehicles de la policia judicial, no precisament per demanar-los que deixessin a la policia judicial realitzar-la. Com a conseqüència de les querelles presentades per la Fiscalia, la jutge Lamela de l'Audiència Nacional va enviar els líders de l'ANC i Òmnium a la presó de Soto del Real on romanen. Avui, tots dos estan inclosos en les llistes dels partits secessionistes a les eleccions del 21D encapçalades pel fugat Puigdemont i l'empresonat Junqueras.





La Fiscalia també va presentar una querella contra Forcadell, presidenta del Parlament, i diversos membres de la Mesa els vots favorables dels quals van permetre debatre en sessió plenària les anomenades lleis de desconnexió, desobeint obertament les sentències i les reiterades advertències del Tribunal Constitucional per no seguir endavant amb el anomenat procés constituent. La 'llei del referèndum d'autodeterminació' va ser aprovada el 6 de setembre i la 'llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república' el 8 de setembre. Totes dues van ser suspeses cautelarment i finalment anul·lades pel Tribunal Constitucional.





Finalment. la Fiscalia es va querellar contra els membres del govern de la Generalitat que van organitzar i van finançar el referèndum de l'1-O i van aprovar juntament amb la resta de diputats de Junts pel Sí i la CUP la resolució que va aprovar el Parlament el 27 de setembre declarant constituïda la república de Catalunya com a estat independent. La Fiscalia els acusa dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics.





Com a ciutadà català i espanyol, respectuós amb la Constitució Espanyola i l'Estatut de Catalunya, estic enormement agraït al senyor Juan Manuel de la Maza per haver presentat aquestes querelles contra els presidents de les associacions secessionistes ANC i Ominum Cultural, contra els membres de la Taula del Parlament i contra tots els membres del govern de la Generalitat el deslleial comportament ha provocat la major crisi de la nostra jove democràcia.





Gràcies, per defensar-la. Descansi en pau.