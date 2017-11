Montilla adverteix que Espanya no acordarà un referèndum: "No parlem de Ceuta i Melilla"

Montilla defensa reformar la Constitució









L'expresident de la Generalitat José Montilla ha avisat aquest dilluns que no veu futur a la possibilitat que el Espanya s'obri a modificar la Constitució per acordar un referèndum a Catalunya, que pugui facilitar la seva sortida.





"No hi ha cap Estat que vegi de bon grat la seva pròpia amputació perquè Espanya sense Catalunya no seria Espanya, seria una altra cosa. No ens enganyem: no estem parlant de Ceuta i Melilla", ha sostingut el també senador socialista, deixant clar que l'única manera de permetre que se celebri un referèndum és canviant la Carta Magna.





Per a Montilla, que hi hagi partits que plantegin de nou un referèndum té poc recorregut perquè tant els socialistes com el PP ja han tancat la porta a aquesta possibilitat perquè la Constitució "no ho permet", i només és possible si es modifica.





Malgrat tot, ha emplaçat tots els grups a participar a la comissió d'estudi per a l'avaluació i modernització de l'estat autonòmic que ha d'abordar una possible reforma constitucional, destacant que no fer-ho seria "una enorme irresponsabilitat".





Ha cridat especialment a participar a la comissió a Podem i els seus confluències perquè "es fa molt difícil que disposin d'un projecte articulat sobre Espanya i no contribueixin amb les seves propostes a aquesta iniciativa", i a les formacions nacionalistes, al·legant que absentar implicaria fer el joc als sectors més immobilistes del nacionalisme espanyol, que constata que també existeix i ha crescut com a conseqüència del procés sobiranista.





En aquesta reforma, ha explicat en el Fòrum Nova Economia, poden articular acords que permetin una millora del finançament i altres matèries plantejades per la Generalitat, entre d'altres qüestions, però també "hi ha d'haver renúncies" com en tota negociació.





En la seva opinió, les eleccions del 21 de desembre poden obrir un nou escenari després de fracassar la via unilateral i ha lamentat que, mentre els socialistes van insistir que no volien ni declaració d'independència ni l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, "altres que ara clamen contra el 155, van ser palmeros o acompanyants de la DUI ", en al·lusió vetllada als 'comuns'.





Després de reivindicar que és l'hora dels moderats, ha apel·lat al Govern que sorgeixi dels comicis a reconstruir ponts i superar una confrontació a força de comprendre que l'Estat està compost per diferents nacionals, i que Catalunya "és una nació, però sentir-se com tal no li dóna un dret indiscutible a disposar d'un Estat propi ".





PACTES DEL PSC I DURAN





En preguntar amb qui pactarà el PSC, Montilla ha remarcat que els socialistes difícilment estaran amb els que vulguin trencar l'Estat de Dret i tornar "al procés versió número dos".





Així, creu que és important saber amb qui es pactar però més encara per a què es pacta, i sobre si estan disposats a tancar un nou tripartit, ha demanat estudiar quines posicions polítiques mantenen els partits després de les eleccions.





Sobre què li sembla que l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran hagi anunciat que votarà el PSC en aquestes eleccions, Montilla ha afirmat: "És mèrit del candidat. Jo mai hauria imaginat que Duran ens votés. Si ho aconsegueix Miquel, vol dir que té més mèrits que jo ".