Grups i humans. Mario Polanuer, In memoriam

Vaig trigar a recompondre'm mínimament de l'impacte de tan dolorosa notícia. Sempre la mort és un cop en el més profund de cada un de nosaltres, "una manotada dura, un cop gelat, una destralada invisible i homicida, una empenta brutal". Miguel Hernández.





Amb els ulls encara entelats em vaig dirigir als meus llibres a la recerca d'un seu: 'Grups i humans'. L'acabava jo de citar fa uns dies en una conferència a la Universitat d'Alcalá després de la pregunta d'un col·lega sobre els grups humans i els seus avatars. El vaig obrir com ho vaig fer la primera vegada, amb la cura i el respecte que sento per tota producció humana i en especial pels textos. Aquests, el que escrivim, és sempre fruit d'un gran esforç i parlen del saber i també de la manera en que un ho fa seu per lliurar-després en un acte que és fonamentalment ètic i també reconeixement perquè allò que sabem és producte, en part de nostre esforç però també és do que hem rebut. Almenys així ho veiem els que sabem que, en la relació humana, i la relació assistencial ho és, hi ha una producció efecte del tracte i també un intercanvi de sabers que construeix un saber superior del que estem obligats a donar compte. Quan vaig obrir el llibre, després d'un índex breu i expressiu, una pàgina en blanc amb un nom i una breu dedicatòria, in memoriam. Em vaig commoure a llegir-lo, igual que la primera vegada perquè la persona a qui dedica Mario aquest magnífic treball i per a qui també "molt aviat va aixecar la mort el vol", va ser molt important per a mi. No sé si alguna vegada ho vam parlar però des d'aquest moment, quan encara el coneixia poc es va establir en mi un corrent afectiva que té a veure amb una manera de fraternitat silenciosa com la que funciona, com empatia, entre moltes persones que es volen perquè saben que hi ha alguna cosa, no sempre expressada que circula, que s'intueix i que forma un entramat de vivència que reforça una presència interior que no només es nodreix de la presència física perquè un sap que hi és i sempre viva. Així sentia jo Mario. Amb profund respecte, commogut, començo a llegir: "No hi ha humà sense grups. La vida humana només és possible si hi ha un grup que la sosté fins que es fa del tot viable, i això passa força temps després del naixement: un nounat abandonat a la seva sort no és capaç de sobreviure ". ... "l'ésser humà és, a més, un dels éssers vius que necessita durant més temps de la sustentació del seu grup abans de fer-se autònom, i l'autonomia -si arriba i quan arriba- és molt relativa".





Aquesta preci(o)sa entrada del llibre no és més ni menys que una sentida i càlida declaració de principis sobre els quals fonamentar una manera de fer professional, una clínica podem dir, en el centre hi ha el subjecte que es construeix en els vincles amb l'altre que comença sent absolutament necessari per anar passant cap a una situació d'acompanyant respectuós amb el ritme de l'altre, del nadó que creix. És aquí on es fa humà i grup. Aquesta declaració "la vida humana només és possible si hi ha un grup que la sosté", formulada en el començament d'un text de qui està bregat en el tracte amb les persones amb patiment psíquic o trastorn mental és un manifest en si d'una manera de fer que no pot ser altra cosa que compromès, obert i solidari.





Continuo buscant a través dels diferents apartats del seu text, la família, la identificació, el llenguatge. "El petit aprèn de l'altre que els seus sons signifiquen, i és l'altre el que dóna sentit al "bla bla", que així es va transformant en parla. Amb les paraules que provenen de l'altre aprendrà a nomenar-se... el llenguatge no és només un instrument per a comunicar-se amb els altres. el llenguatge és el mitjà en el qual habiten els éssers, és el seu hàbitat. el llenguatge és viu i penetra al petit humà, el parasita. Se'l fica dins marcant amb foc seva subjectivitat. les paraules no només la descriuen sinó que constitueixen el seu carcassa ".





Els qui, com ell, hem escollit com a professió aquesta tasca d'estar amb el subjecte, d'estar amb els subjectes que configuren grups, comunitats on fer possible la vida sabem de la grandesa de la trobada amb l'altre però també del que en la trobada es fa difícil i insuportable. En el capítol que va titular "l'insuportable", Mario assenyala unes interessants claus per entendre el malestar del viure i estar en societat. "Percebre fins a quin punt l'altre és un altre subjecte, tan subjecte com un, i alhora tan radicalment altre és tan complicat com reconèixer el que amb ell es té en comú. Tot i això, l'ésser conviu i es comunica amb els seus semblants ". El insuportable, escriu, és l'acceptació de la complexitat perquè això "requereix i implica acceptar la pròpia petitesa, i renunciar a la il·lusió que el que un fa, sent o pensa té una significació transcendent per a la destinació de la humanitat tota. És tan insuportable que les persones prefereixen, en moltíssimes ocasions, enganyar pensant que les coses són senzilles. la qual cosa no seria un problema si no fos perquè obren guiades per aquest engany i, conseqüentment, erren el tret ". Però, ens mostra, hi ha altres opcions: "quan (en el grup) predomina la dimensió del pacte cada subjecte es confronta cada vegada a l'efecte destotalizantes de la paraula". Publicat el 2007 la següent afirmació parla del seu coneixement dels grups i l'humà i dels riscos: "el grup està sotmès sempre a la força constant de l'impuls a la massa. Quan el grup esdevé massa, el líder ocupa el lloc de la cap que no té. La possibilitat que això no succeeixi està en mans dels seus integrants. Depèn del tipus de lligam social que estableixen entre ells i de com cada un assumeix el compromís en sostenir". Acaba el llibre aquí amb aquestes frases de la mateixa intensitat d'aquelles amb les que Freud acaba un dels seus textos més clarividents, trist i esperançat alhora, el Malestar en la cultura. (1930) Afegeix després una conferència titulada 'Un cas: la relació metge-pacient' on fa compatible la seva aposta pel subjecte, estar del costat del subjecte i una crítica a les condicions en què es produeix l'atenció a les persones amb patiment psíquic, del que ha parlat amb la seva gran claredat en aquest mateix blog: les retallades i els seus efectes sobre la salut, la medicalització, la protocol·lització de l'assistència, la banalització dels diagnòstics, l'excés dels llenguatges estigmatitzants, etc.





És impossible viure sol però és difícil viure en comunitat. I no obstant això no hi ha més lloc per al subjecte que viure amb un grup, en una comunitat on tots càpiguen i sostinguin, en llibertat, les seves diferències. I comparteixin també similituds. Pensar el col·lectiu des del convenciment que no hi ha una altra manera de sostenir la fragilitat que ens converteix, saber-nos subjectes, grups i humans, amb tot el que això significa, és la via per trobar un lloc per a tots i el suport necessari per als més fràgils.





Entendre el que és social, saber dels determinants que porten el subjecte a la intempèrie i al dolor és necessari per a una pràctica que es reclami humana.





Sabem que en molt gran mesura els problemes de salut mental són provocats pels determinants socials: desigualtats, pobresa, insolidaritat, absència de vincles sostenidors, tensions col·lectives que colpegen més ferotgement sobre els subjectes amb major fragilitat. Sabem que l'augment exagerat dels consums farmacològics no obeeix a raons terapèutiques ni té com a efecte l'augment de la millora de la qualitat de vida de la població. Sabem que el grup és imprescindible per construir una xarxa de suports i que l'ajuda al subjecte no passa per la priorització dels recursos professionals sinó que aquests, en quantitat i qualitat necessària, han d'estar al servei d'un projecte de recuperació d'aquest dins del context comunitari en què transcorre la seva viure. Sabem també que els sistemes organitzatius en el camp de la salut i la salut mental estan carregats de pressions que busquen una suposada productivitat que pot cremar als professionals. Davant d'això, tornant a les paraules de Mario, "el (professional) només pot oposar el seu desig viu, la seva responsabilitat personal, i, en última instància, la seva actitud ètica. Es tracta d'una elecció ètica, però els seus efectes es deixen veure en altres terrenys. l'opció per no deixar-se arrossegar per la inèrcia té un efecte vivificant ja que li obre la porta per gaudir també de la gratificació que el bon exercici de la seva professió implica. Una relació que permet l'aparició de les particularitats de les persones i té en compte els moduladors psíquics del curs de les malalties i fa que el pacient se senti reconegut. Per això viu al clínic com un aliat ".





Aquesta "militància" ètica és la sustentació de tota pràctica professional en aquests temps de tan alta burocratització de l'assistència, de la tendència a diagnosticar la vida, de l'augment del desemparament per als més fràgils i assenyala un camí creatiu per a una relació professional que es centra en la cura de la quotidianitat, en la recuperació de la subjectivitat i busca l'allunyament d'una inservible retòrica assistencialista. No hi ha més opció que la trobada respectuosa i humil amb el pacient. És el predomini de la música, la lírica i la tendresa en aquests temps de, pel que sembla, fascinació pel soroll, l'èpica i les grans paraules.





Reconèixer l'humà i les seves vicissituds, minorar el patiment del pacient, lluitar pels seus drets a una qualitat en les cures, buscar la cura quan és possible i sempre, sempre treballar per la seva dignitat i la seva llibertat en una relació propera. És una aposta ètica. Això és possible; ell així ho va fer.