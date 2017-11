El 50 per cent dels infermers està "cremat", segons un estudi de Satse

Un estudi alerta de l'esgotament laboral dels infermers









El 51,38 per cent dels infermers espanyols reconeix estar "cremat" a la feina i el 80,08 per cent se sent estressat, fet que provoca que el 86,63 per cent tingui dificultats per concentrar-se i que el 72,20 per cent percebi que l'atenció que es presta als pacients hagi empitjorat en els últims anys.





Així es desprèn de l'estudi 'Percepció de l'estrès en els professionals d'Infermeria a Espanya. Comparativa 2012-2017', realitzat pel sindicat d'Infermeria (Satse) sobre una mostra de 1.903 infermers d'entre 31 i 50 anys, dels quals el 80 per cent tenia un contracte fix i el 20 per cent eren eventuals.





Les dades s'han comparat amb els resultats obtinguts el 2012. "Ens hem emportat una tremenda decepció malgrat les poques esperances que teníem de millora, pel fet que s'està dient que la crisi econòmica ha passat, i que el sistema sanitari hagués rectificat de les retallades realitzats ", ha explicat la secretària tècnica de Satse i responsable de l'estudi, María José García.





I és que, actualment el 89,75 per cent dels infermers assegura que les seves condicions de treball s'han deteriorat com a conseqüència de les retallades i el 82,87 per cent considera que en el seu horari laboral no disposa del temps suficient per prestar l'atenció més adequada als seus pacients, dels quals el 50 per cent assegura quedar-se a fer coses fora del seu horari laboral sense tenir "cap tipus" de reconeixement o compensació, "emmascarant" així les deficiències del sistema sanitari.





SENSE PLANTILLES SUFICIENTS I AMB ESGOTAMENT EMOCIONAL





Així mateix, el 81,40 per cent avisa que en les seves unitats no hi ha plantilles suficients per prestar l'atenció més adequada, la qual cosa repercuteix en el seu estat d'ànim. De fet, el 71,94 per cent assegura sentir esgotament emocional i el 51,81 per cent no se sent realitzat durant el seu treball. "Són senyals d'alarma que des de Satse portem temps denunciat i ja és hora que les autoritats estableixin algun tipus de mesura per pal·liar aquests resultats", ha recalcat García.





L'estudi ha posat de manifest que el 96 per cent pateix tensió muscular; el 90,15 per cent inquietud, nerviosisme, ansietat, por o angoixa; el 85 per cent alteracions del son; el 70,14 per cent alteracions gastrointestinals; i el 44,75 per cent problemes sexuals.





De la mateixa manera, el 77,94 per cent tenen canvis d'humor constants; el 73,45 per cent pateix una preocupació excessiva; i el 70,81 per cent tenen dificultats per prendre decisions. "Arribarà un moment en què els infermers que estan ara té cura de la salut dels pacients siguin ells els propis malalts i és que els seus nivells d'estrès i d'estat físic i anímic són inacceptables", ha recalcat l'experta, per alertar que totes les puntuacions han augmentat de forma negativa respecte de 2012.





Per tot això, Satse ha exigit al Govern central que estableixi mesures per millorar l'estabilitat laboral, a través de la convocatorio de noves OPEs amb places "suficients"; tornar a la jornada de 35 hores i incrementar els salaris; implantar un itinerari laboral i un sistema especial de jubilació; reactivar la carrera professional i la generalització de l'solapament de jornada; i crear entorns de treball més segurs.





"Invertir en Infermeria és invertir a llarg termini en els ciutadans per millorar la seva qualitat de vida. Les baixes laborals per estrès s'estan situant actualment en el 10 per cent, percentatge molt elevat i que ha d'alarmar", ha tancat la secretària tècnica de Satse.