ERC defensa "restituir el Govern legítim" però no aclareix qui ha de ser el president

Sergi Sabrià (ERC) defensa l'independentisme









El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha defensat aquest dilluns la necessitat que l'independentisme guanyi les eleccions del 21 de desembre per "restituir el Govern legítim" de la Generalitat, que va ser cessat amb l'article 155, però no ha aclarit qui hauria ser investit com el president d'aquest Govern català.





Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit, on ha advocat perquè Puigdemont i Junqueras puguin "tornar a governar", però ha assegurat que és aviat per definir les negociacions per formar govern quan ni tan sols s'han celebrat les eleccions.





"Ara ens toca omplir les urnes de vots. Quan sigui l'hora veurem quines són les possibilitats reals. Em demaneu elucubracions sobre escenaris" que ara mateix no estan definits, ha replicat el portaveu republicà per defensar aquesta indefinició.





ERC argumenta que les condicions en què cal pensar sobre el futur Govern no són les normals, perquè ara mateix "una part del Govern està a la presó i l'altra part està a l'exili", i ha assegurat que ja hi haurà temps per abordar aquesta qüestió.





El debat sobre qui serà el candidat de l'independentisme a la Generalitat s'ha avivat en els últims dies: en una carta des de la presó Junqueras ha assenyalat que el candidat d'ERC a la Presidència podria no ser ell sinó el seu número dos, Marta Rovira, mentre que JuntsxCat demanar que sigui Puigdemont encara que la seva llista no sigui la més votada.





Sabrià ha demanat focalitzar les eleccions en què són una oportunitat "per derrotar a l'Estat en les urnes", ja que segons la seva opinió està en joc si els catalans mostren el seu rebuig a l'aplicació del 155, o l'avalen votant partits que van defensar la aplicació d'aquest article.





"Aquestes eleccions van exactament d'això, si mana Rajoy o manen els catalans. Si volem un futur millor o si acceptem la repressió, la regressió i la decadència" que, segons Sabrià, es desprèn de la intervenció de l'autonomia catalana.





També ha explicat que el programa electoral d'ERC inclourà "fer tot el que calgui perquè la República surti cap endavant i es modernitzi".