Sáenz de Santamaría rebutja un pacte fiscal exclusiu per a Catalunya

Santamaría acusa la Junta de "enredar".





La vicepresidenta del Govern i ministra de Presidència, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rebutjat que es vagi a establir un pacte fiscal exclusiu per a Catalunya, al mateix temps que ha acusat el Govern andalús de voler "enredar" amb coses "que són absolutament falses" .





Sáenz de Santamaría ha recomanat a la Junta d'Andalusia "que estudiï la història recent" perquè, segons la seva opinió, que acusi el Govern central de voler fer aquest pacte fiscal "és desconèixer que tot el tema de l'independentisme vi perquè Mariano Rajoy no es va avenir a obrir un pacte fiscal exclusiu per a Catalunya ".





"Aquí les invencions del Govern andalús tenen molt poc recorregut més d'intentar enredar", ha sostingut la vicepresidenta, que ha recalcat que aquest assumpte és "prou seriós com perquè no enredem amb coses que són absolutament falses".





FINANÇAMENT AUTONÒMIC





Amb tot, Sáenz de Santamaría ha insistit que el model de finançament autonòmic vigent "no és un model bo" i ha recordat que així vénen afirmant des que el va aprovar el PSOE de la mà d'ERC.





Per això, ha explicat que cal reformar-"amb acord amb el PSOE, a nivell de les comunitats autònomes, de les institucions ia nivell de partits".





"I si tots tenim voluntat, podrem tirar endavant un nou model de finançament buscant la màxima igualtat del que espanyols a l'hora de rebre serveis públics", ha sentenciat la vicepresidenta de l'executiu central.





Santamaría també ha explicat que el Govern "treballa en propostes que reuneixin màxim consens per garantir els principis d'unitat, igualtat i solidaritat", i que per ara, les comunitats estan emplaçades a manar les observacions dels informes dels seus experts fins al 23 de novembre per, a partir d'aquí, "buscar el consens entre partits i amb les comunitats".