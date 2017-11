Rull i Turull acaten el 155 per sortir de presó

Els exconsellers neguen el risc de reiteració delictiva.





Els consellers cessats de la Generalitat Josep Rull i Jordi Turull han al·legat en el seu recurs contra la interlocutòria la presó incondicional dictat per la jutgessa Carmen Lamela que acaten l'article 155 de la Constitució i que han optat per concórrer a les eleccions del 21-D.





En els seus recursos d'apel·lació, els dos exconsellers neguen els preceptes en què es basa la decisió de empresonar.





Tant que hi hagi risc de reiteració delictiva ja que han acatat el 155 i ja no tenen llocs de poder, com que hi hagi risc de fuga ja que mantenen el seu "compromís polític" amb Catalunya i la intenció de concórrer a les eleccions del 21 de desembre.





En el recurs se sol·licita per a la substanciació del recurs la celebració d'una vista en què es permeti la presència dels dos investigats, a l'empara de l'article 766.5 de la Llei d'enjudiciament criminal.