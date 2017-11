El Mobile World Congress acollirà més de 50 empreses espanyoles

Els majors projectes vinculats a la indústria mòbil.









La Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital ha fet oficial el llistat de 56 empreses nacionals, sis d'elles en la modalitat pack visita, que integraran el Pavelló d'Espanya en el proper Mobile World Congress.





Així, per sisè any consecutiu Red.es posa a disposició dels millors projectes espanyols vinculats a la indústria del mòbil "un espai de representació institucional que contribueixi a impulsar la seva internacionalització, i serveixi també per presentar nous productes, o ampliar la cartera de clients ".





Els subsectors d'activitat representats al Pavelló d'Espanya estan relacionats amb importants àrees del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital com són smart cities, ciberseguretat, fintech, Big Data o aplicacions de salut i benestar social.





Entre les 50 empreses que comptaran amb estand propi al Pavelló d'Espanya es troben Tecalis innovacion, Quobis networks, Validat ID, Accent Advanced Systems, Goeurope, Cronos Telecom Europe i Voztelecom oigaa360, entre d'altres.





Les sis empreses que van amb pack visita en comptes de amb estand propi són Innova Telecom, Siotic spain, Visual PUBLINET, Plain concepts, Roams tic i Carlos Castilla enginyers.





REQUISITS ESTABLERTS





Entre els requisits establerts que havia de complir una empresa per ser seleccionada s'incloïen ser una persona jurídica amb domicili fiscal a Espanya, ser una empresa el nombre mitjà d'empleats de l'últim exercici sigui menor de 250 i estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.