Afers Interns de Mossos interroga agents per la seva actuació l'1-O

Investiguen si hi va haver inacció o col·laboració.





La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra ha començat a citar per declarar a agents que van participar en el dispositiu policial per impedir el referèndum de l'1-O.





Els agents citats són agents als quals se'ls havia obert informació reservada el 3 d'octubre, dos dies després del referèndum.





Entre els citats hi ha els mossos que apareixen a la quarantena de vídeos que es van enviar a l'Audiència Nacional per investigar si hi havia hagut inacció o col·laboració.





Els Mossos van obrir una informació reservada per determinar si hi va haver alguna actuació d'algun agent que aquell dia va incomplir les ordres de la Prefectura, en què demanaven tancar els col·legis i impedir el referèndum en compliment d'una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.





La Prefectura dels Mossos d'Esquadra també va demanar a tots els participants del dispositiu de seguretat durant el referèndum l'1 d'octubre que elaboressin "de manera urgent i el més aviat possible" un informe en què van detallar escrupolosament totes les accions que van realitzar aquest dia.