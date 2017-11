La Caixa redueix més d'un 20% la seva participació a Abertis

La Caixa ha venut un nou paquet d'accions.





La Caixa ha venut un nou paquet d'accions d'Abertis, amb el que ha reduït fins al 21,7% la seva participació de primer accionista en el grup de concessions, coincidint amb la 'batalla' de opes en què està immersa la companyia.





Es tracta de la quarta venda de títols d'Abertis que l'entitat realitza en el mercat en les últimes setmanes, amb la qual ja ha traspassat un total de gairebé sis milions d'accions, representatives del voltant del 0,6% del grup que dirigeix Francisco Reynés.





De fet, aquestes vendes han portat a La Caixa a reduir el seu percentatge de soci fundador i de referència d'Abertis per primer cop per sota de la cota del 22%.





En virtut de l'última transacció, l'entitat ha venut 818.868 accions de l'empresa d'autopistes i satèl·lits, equivalents a un 0,08% del seu accionariat, segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.





La fundació bancària s'ha reduït fins al 21,797% la participació del 22,3% que mantenia abans de les OPA. Es tracta de la seva participació més baixa en el grup d'autopistes i satèl·lits des de la seva constitució.





ACTOR CLAU





La Caixa és un dels actors claus en la 'guerra' de opes en què està immersa Abertis, atès que la seva acceptació suposaria un important impuls per a qualsevol de les dues ofertes.





Totes dues estan condicionades a aconseguir almenys un 50% de la companyia.





De fet, tant Atlantia com ACS han expressat el seu interès en que acceptés l'oferta en la modalitat de bescanvi d'accions que tots dos plantegen per tal de tenir a l'entitat com a soci en els grups de concessions que tots dos plantegen conformar en cas de fer-se amb abertis.





Abertis s'estructura a través de la signatura Inversions d'Autopistes, que després de l'última venda passa a ostentar un 6,317% del grup de concessions, i de Criteria CaixaHolding, amb un altre 15,08%. El 0,409% restant correspon als drets de vot que té fruit dels seus acords de sindicació amb els Godia.