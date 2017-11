Consulta la qualitat de l'aire que estàs respirant a temps real

Mapa de nivells de NO2 a Catalunya.





Respirar aire contaminat afecta molt negativament la nostra salut. Així, la contaminació atmosfèrica causa malalties respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, immunològiques i càncer.





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que cada any hi ha milions de morts prematures causades per l'aire pol·lucionat.





RESTRICCIONS





Per això, a partir de finals de 2017 començaran a implantar-les primeres mesures per reduir la contaminació a la ciutat de Barcelona.





L'1 de desembre de 2017 els turismes sense etiqueta DGT (de gasolina anteriors al 2000 i els dièsel anteriors al 2006) i les furgonetes anteriors a Euro1 no podran circular dins de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona en episodi de contaminació.





La restricció s'ampliarà progressivament a tots els vehicles sense etiqueta DGT i serà permanent a partir del 2020.





L'Agència Europea de Medi Ambient té un mapa interactiu que permet contemplar en temps real la qualitat de l'aire.









Aquest índex de qualitat de l'aire europeu permet als usuaris comprendre més sobre la qualitat de l'aire en el lloc on viuen.





En mostrar les dades actualitzades de tot Europa, també es poden obtenir dades sobre la qualitat de l'aire de cada país, regió i ciutat.