Gairebé la meitat d'europeus pensen que el paper de la dona és 'cuidar la llar'

Tot i que la mateixa xifra creu que s'ha aconseguit la igualtat a la feina.





El 44% dels europeus creu que el paper principal de la dona és tenir cura de la llar i la família mentre que el 43% afirma que el paper de l'home és guanyar diners, segons l'últim eurobaròmetre, sobre igualtat de gènere.





Entre altres conclusions, l'eurobaròmetre revela que una lleugera majoria dels enquestats (51%) pensa que la igualtat de gènere s'ha aconseguit en política, mentre que el 48% creu que s'ha arribat a la feina.





Pel que fa als hàbits, l'enquesta revela que encara no hi ha un repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i de la cura dels fills ja que més de 8 de cada 10 europeus pensen que els homes haurien d'assumir la mateixa quantitat de responsabilitats.





No obstant això, la majoria opina que les dones segueixen dedicant més temps a la llar i les tasques assistencials que els homes (73%).





IGUALTAT SALARIAL





En matèria d'igualtat salarial, el 90% dels europeus afirma que és inacceptable que les dones cobrin menys que els homes.





Segons la Comissió Europea, les dones a Europa segueixen cobrant una mitjana del 16,3% menys que els homes i denuncia que la bretxa salarial entre homes i dones no s'ha reduït en els últims anys.





¿Els motius? En gran mesura pel fet que les dones acostumin tenir un nivell d'ocupació inferior i en sectors pitjor remunerats, de manera que opten a menys promocions, interrompen més les seves carreres professionals i exerceixen més treballs no remunerats.





COMBATRE LA BRETXA SALARIAL





Per fer front a aquest problema, la Comissió Europea ha presentat un pla d'acció per combatre la bretxa salarial entre homes i dones per 2018-2019.





La seva aplicació per part de totes les parts interessades permetrà, entre altres objectius, millorar el respecte del principi d'igualtat de retribució, analitzant la possibilitat de modificar la Directiva sobre la igualtat de gènere; i lluitar contra la penalització econòmica que suposa el treball assistencial, a l'instar el Parlament Europeu i als Estats membres a que adoptin amb promptitud la proposta de conciliació d'abril de 2017.





També contempla trencar el sostre de vidre mitjançant el finançament de projectes per millorar l'equilibri de gènere en les empreses en tots els nivells de gestió.





I encoratjant als governs i als interlocutors socials a que adoptin mesures concretes per millorar l'equilibri de gènere en la presa de decisions.





Com ha indicat el vicepresident primer Frans Timmermans, "la igualtat de gènere és un dret fonamental recollit en els tractats de la UE".





"Les dones de tot Europa tenen dret a la igualtat, l'empoderament i la seguretat, però aquests drets no són encara una realitat per a un nombre massa elevat de dones, ha indicat.