Debat al Congrés per evitar l'adoctrinament a les aules catalanes

El PP i Ciutadans porten a debat aquest dimarts al Ple del Congrés dues propostes per lluitar contra l'adoctrinament a menors a les escoles de Catalunya.





En concret, la formació taronja presenta una llei per crear una agència especialitzada que vigili si es produeix aquesta situació a les aules, mentre que els populars busquen reforçar l'Alta Inspecció Educativa.





La norma de Ciutadans busca posar en marxa una agència que estaria adscrita al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que vigilaria els centres tant públics com privats de tot Espanya.





El PSOE i Units Podem han avançat que no donaran suport les propostes.





AUTORITAT INDEPENDENT





Els d'Albert Rivera proposen que aquesta "autoritat independent" comprovi el compliment dels requisits establerts per l'Estat en l'ordenació general del sistema educatiu: que vigili la inclusió dels aspectes bàsics del currículum i que aquest es cursi d'acord amb l'ordenament estatal.





Així com que garanteixi la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels seus drets i deures; i verifiqui l'adequació de la concessió de les subvencions i beques als criteris generals.





ADOCTRINAMENT A LES AULES





Aquesta iniciativa arriba després d'una moció que la formació taronja va portar a debat sobre aquesta mateixa matèria, també al Congrés, i en la qual només va aconseguir el suport dels dos diputats d'Unió del Poble Navarrès.





La resta de partits van negar durant el debat l'existència d'adoctrinament a les aules catalanes, assegurant que es tractava de casos puntuals.





També van acusar els taronges d'estar posant en dubte la feina dels professionals docents.





Units Podem i PSOE es mantenen ara en la mateixa posició que fa unes setmanes, tot i que el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va declarar dilluns que sí esperava el suport dels socialistes, així com el del PP, per portar a tràmit el text.





No obstant això, just després que Ciutadans registrés el text que demà porta a debat per a la seva presa en consideració, el PP va contraatacar registrant una proposició no de llei, que es va debatre en el mateix Ple, amb la qual, per eliminar aquest possible adoctrinament.





ALTA INSPECCIÓ EDUCATIVA





La intenció dels populars és que pugui actuar d'ofici i d'instància de part i que tingui capacitat d'inspeccionar el contingut de llibres de text i material escolar.





A més, contempla la capacitat sancionadora de les administracions educatives i el reforç de les vies de col·laboració entre l'Alta Inspecció i la Fiscalia.





Des de la formació de Pablo Iglesias han explicat que no donaran suport tampoc la proposta popular perquè consideren que és una iniciativa "florero", presentada "per evitar que Ciutadans passi per la dreta".





Per la seva banda, i, tot i que es tracta d'una iniciativa "descafeïnada" i una alternativa a la seva llei, fonts parlamentàries de Ciutadans han indicat que la seva intenció sí que és donar suport al PP.