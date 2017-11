Hisenda i sindicats avaluen l'acord per millorar l'ocupació pública

L'acord va ser subscrit al març.





El Ministeri d'Hisenda es reuneix de nou aquest dimarts amb les organitzacions sindicals de l'àrea pública (CCOO, UGT i CSIF) per avaluar el grau de compliment de l'acord per a la millora de l'ocupació pública.





L'acord va ser subscrit al març i incorpora un procés d'estabilització de l'ocupació temporal per estabilitzar a 250.000 interins i reduir la taxa de temporalitat fins al 8% en tres anys.





SANITAT, DOCÈNCIA I JUSTÍCIA





La nova reunió del grup de treball serà per fer un seguiment de l'acord entre Hisenda i els sindicats respecte a l'estabilitat en l'ocupació pública, que preveia que es podria arribar en tres anys a un total aproximat de 250.000 places consolidades.





Uns llocs dels què 237.070 corresponen als àmbits de sanitat (129.700), docència (98.807) i Administració de Justícia (8.564).





L'únic punt de l'ordre del dia se centra en el procés d'estabilització de l'ocupació per a analitzar la implementació del pla d'estabilització d'empleats públics interins.





D'aquesta manera, no està previst que s'abordi la pujada salarial de 2018, després de la reunió de la setmana passada en què Hisenda va garantir als sindicats la congelació salarial dels funcionaris en 2018 i va reprendre la negociació amb la seva última oferta d'un increment retributiu d'almenys un 1,5% l'any que ve.





L'oferta d'Hisenda passava per un increment retributiu mínim del 5,34% en els tres propers exercicis, xifra que podria elevar-se fins a un màxim del 8% en funció de l'evolució de l'economia espanyola.





En aquesta última reunió els sindicats i Hisenda van acostar postures sobre l'ampliació de l'acord d'ocupació pública, amb una possible ampliació del mateix i tot en el cas que no s'aprovessin els pressupostos generals de l'Estat per a 2018.





INTERINS D'AJUNTAMENTS I CCAA





Això no obstant, els sindicats demanaran que s'incorporin a l'acord els col·lectius d'interins d'ajuntaments i comunitats autònomes que no van entrar en el primer, així com que es convoqui un concurs de trasllats en sectors com els de Sanitat i Justícia.





La possible ampliació de la convocatòria rondaria els 15.000 o 20.000 efectius, lluny dels 250.000 subscrits en l'acord de març, que englobava la majoria de les administracions públiques.





Des de la UGT van denunciar que el procés està sent "molt lent", i alhora ha des CSIF van indicar que s'estan detectant "problemes" en la convocatòria de places de consolidació d'interins.





Per la seva banda, el secretari general d'Acció Sindical de CSIF; Francisco Camarillo, ha indicat que els executors de l'acord de març, majoritàriament les CCAA, no estan complint en el mateix grau dit acord, de manera que demandaran en la reunió que avanci la coordinació, tot i que l'Estat té un paper de moderador.