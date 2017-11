L'OIT estima que 71,2 milions de joves estaran a l'atur el 2018

Preocupació per l'atur juvenil









L'Organització Internacional del Treball (OIT) preveu que el nombre de joves aturats a tot el món augmenti en 200.000 persones el 2018 respecte a aquest any, fins a situar-se en 71.200.000, el que apunta a una taxa d'atur per a aquest sector de la població del 13,1%, segons l'informe 'Tendències mundials de l'ocupació juvenil 2017'.





"Malgrat una reducció significativa de la desocupació juvenil des del moment més difícil de la crisi econòmica el 2009, la persistència de la desocupació i la manca d'oportunitats de llocs de treball de qualitat segueixen obstaculitzant la recerca d'una feina decent entre els joves", denuncia la organització internacional en el document.





Així, tot i que la xifra estimada de 70,9 milions de joves aturats el 2017 (que representa el 35% de la població mundial desocupada) constitueix una millora "substancial" en relació al nivell més alt de la crisi, quan el 2009 va arribar a situar-se en 76,6 milions, es preveu que el nombre torni a augmentar el 2018 en 200.000 joves aturats, per arribar a un total de 71,1 milions.





Segons explica l'OIT, el creixement econòmic mundial i el creixement de l'ocupació segueixen una trajectòria descompassada, alhora que la inestabilitat econòmica amenaça amb revertir els èxits assolits en matèria d'ocupació juvenil.





"La relació de les taxes d'atur joves-adults amb prou feines ha canviat al llarg de l'última dècada, fet que reflecteix les profundes desavantatges dels joves al mercat de treball", indica l'organització.





A més, l'OIT subratlla la "dràstica" caiguda de la participació dels joves en la força laboral durant els últims vint anys, ja que, tot i que des del 1997 fins a l'actualitat la població jove ha augmentat en 139 milions de persones, la força de treball juvenil ha disminuït en 35 milions. Així, els joves en la força de treball han passat del 21,7% el 1997 al 15,5% el 2017, mentre que la participació juvenil en la força de treball ha disminuït durant el mateix període de l'55% al 45,7% .





ATURATS DE LLARGA DURADA I EMPLEATS INFORMALS





Entre els membres de l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OCDE), prop del 18% dels joves aturats porten un any o més sense treballar, considerats per tant com aturats de llarga durada.





Alhora, l'OIT apunta que el 76,7% dels joves que sí que treballen ho fan en ocupacions informals, en comparació amb el 57,9% dels adults que treballen. L'ocupació informal es caracteritzats per la falta d'algun tipus de protecció, com no pagar el salari o obligació de fer hores extres, acomiadaments sense avís o compensació, no tenir dret a baixa per malaltia o condicions de treball insegures, etc.





EMPRENDRE A INTERNET





Existeix també un nombre creixent de joves a la recerca de treball i de joves emprenedors que es dirigeixen a Internet, on troben noves i diverses formes d'ocupació, com el treball de col·laboració horitzontal per Internet, que poden oferir flexibilitat i ampliar les oportunitats de generar un ingrés.