Sergi Roberto espera estar de tornada "abans del que s'esperava"

Roberto està en la fase final de la seva recuperació





El migcampista del FC Barcelona, Sergi Roberto, ha assegurat que la recuperació de la seva lesió està anant "més ràpid del que s'esperava" pel que se l'espera aviat als terrenys de joc.

MÉS INFORMACIÓ Sergi Roberto pateix un trencament al bíceps femoral de la cama dreta





El jugador blaugrana es va lesionar a la cama dreta amb un trencament del bíceps femoral en el passat partit de Champions contra Olympiakos.





"Contra la Juve encara no puc estar i de cara a València és una mica just, però estic molt content perquè la recuperació està anant molt bé i espero tornar aviat millor. Per al Clàssic segur que sí", ha dit.





MILLOR FUTBOLISTA CATALÀ DE L'ANY





Les paraules de Roberto van ser recollides en la gala del Millor futbolista Català de l'Any, un guardó que va aconseguir guanyar el de Reus.





El premi l'hi va donar el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que es va atrevir a avançar a una renovació satisfactòria per a ambdues parts de Sergi Roberto.





Bartomeu li qualifica com "un dels referents del nostre club", i el mateix Roberto ha manifestat que el Barça "és on vull estar".