La Fiscalia acull la capella ardent de Maza

Fèretre de José Manuel Maza









El ministre de Justícia, Rafael Català á, i els presidents del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, Juan José González Rivas i Carlos Lesmes, respectivament, es troben a la capella ardent instal·lada a Madrid esperant l'arribada del fèretre de José Manuel Maza, fiscal general de l'Estat recentment mort de manera sobtada.





La seu de la Fiscalia General de l'Estat, situada al madrileny carrer Fortuny, acull entre les 9.00 hores i les 18.00 d'aquest dimarts la capella ardent de Maza, que va morir dissabte passat a Buenos Aires (Argentina) per una infecció renal.





A més de Catalá, González Rivas i Lesmes, es troba ja a la capella ardent el tinent fiscal del Suprem Luis Navajas, que ha assumit el càrrec de fiscal general en funcions, així com altres membres de la cúpula judicial.





RAJOY: VA SER UNA PERSONA JUSTA





El president del Govern central , Mariano Rajoy, ha destacat aquest dimarts en la capella ardent que Maza va ser una persona "recta, justa, equilibrada, assenyada" a més d'algú "coneixedor de la realitat en la qual es movia".





A la seva sortida de la capella ardent situada a la seu de la Fiscalia, Rajoy ha assegurat que estem davant "una gran pèrdua" i ha comentat que la mort sobtada de Maça ha suposat un "gran disgust".





"Portava un any en la seva responsabilitat, he tingut oportunitat de tractar-ho en nombroses ocasions al llarg d'aquest any", ha assenyalat Rajoy després de compartir prop de 20 minutos amb la família del mort, del que ha ressaltat que era un "excellent jurista".





Les restes mortals de Maza han arribat la matinada de dilluns a dimarts a l'aeroport de Madrid-Barajas en un vol regular des de Buenos Aires.





L'exfiscal general de l'Estat es trobava des del passat 14 de novembre a Argentina, on participava en l'Assemblea Iberoamericana de Ministeris Públics, i allà va haver de ser ingressat després de sentir-se indisposat. Un dia després la seva situació va empitjorar i es va produir la seva mort per una infecció generalitzada.