Facebook i Amazon 'amenacen' els drets televisius de Laliga

Les empreses multinacionals Amazon i Facebook tenen en els seus plans la licitació televisiva pel futbol espanyol per al pròxim contracte, que seria a partir de la temporada 2019 fins al final de la 2022.

Els grups audiovisuals tradicionals podrien estar en seriosos problemes si això es donés, ja que el potencial econòmic d'aquests dos monstres de la xarxa no té parangó.





Tal és així que, empreses com Vodafone i Movistar ja han dit que no participaran. Simplement no són rival per entitats com Amazon o Facebook. De fet, per rendibilitzar la inversió haurien de triplicar el preu als clients.





En aquest sentit, el president de Laliga, Javier Tebas, no exclou a ningú i vol escoltar "a tots". El mandatari espera aconseguir uns 2.300 milions d'euros pel nou contracte, 1.300 dels quals sent pels drets espanyols i els 1.000 restants pels drets internacionals.