Un 54% dels consumidors aprofita el Black Friday per avançar compres nadalenques

El Black Friday se celebra l'últim divendres de novembre









Un de cada dos consumidors espanyols aprofitarà les ofertes de Black Friday per avançar les seves compres nadalenques, segons el 'Baròmetre de tendències en les compres nadalenques' fet per American Express. En concret un 54% dels enquestats declara que recorrerà al 'divendres negre' per aprofitar els descomptes.





Les compres d'aquest dia representen ja el 33% de la despesa nadalenca d'aquells que aprofiten les ofertes de Black Friday. Entre els productes més demandats destaquen els articles de tecnologia que adquiriran un 58% dels que se sumin a aquest Black Friday, seguits de la compra de moda i complements (un 43%) i productes culturals com música i llibres (un 36%).





Encara que a Espanya el fenomen de Black Friday es va popularitzar gràcies a l'empenta de l''ecommerce', les seves vendes no són exclusives de l'canal en línia. Així, un 52% dels enquestats reconeix que aprofitarà les ofertes de botigues físiques, un 50% anirà a 'retailers' purament en línia i un 58% farà les seves comandes de Black Friday per internet, però en comerços que també compten amb botigues físiques.





Per franges d'edat són els consumidors més joves, els nascuts entre 1995 i 2009, l'anomenada generació Z (62% dels enquestats) i els millennials (56%), els que té més intenció de comprar a Black Friday. Un 61% dels consumidors enquestats entre 38 i 50 anys també recorreran a Black Friday per avançar les seves compres, així com un 41% dels de més de 50 anys.





ALERTEN DE FALSOS DESCOMPTES





D'altra banda, el 83% dels consumidors creu que la "gran majoria" de comerços ofereix falsos descomptes en una part dels seus productes durant el Black Friday, segons una enquesta realitzada per Facua a través d'una xarxa social.





El 10% dels consumidors que ha contestat a l'enquesta considera que la "gran majoria de signatures falsegen" part dels descomptes que ofereixen en el Black Friday. Un altre 10% pensa que aquestes irregularitats són comeses per la meitat de les empreses, mentre que el 6% diu que són molt poques les que ofereixen falsos descomptes i solament el 1% creu que cap incorre en aquestes pràctiques.





Els resultats són gairebé idèntics als obtinguts anys anteriors. En 2016, el 82% dels enquestats va considerar que la gran majoria de signatures falsejaven descomptes durant el Black Friday. El 10% pensava que estaven comesos per la meitat de les empreses. El 7%, que eren molt poques les que oferien falsos descomptes i el 1% creia que cap incorria en aquestes pràctiques.





A través de la campanya #BlackFraude, Facua pretén que els consumidors es converteixin en "caçadors de fraus" per "destapar les irregularitats" que cometen algunes empreses. Per detectar les estafes, pot recórrer-se a anuncis i catàlegs publicitaris o rebuts de compres recents i comparar els preus amb els quals mostrin els productes durant aquest divendres.





En cas que la botiga asseguri que un producte té un descompte i aquest en realitat no existeixi o el seu percentatge de baixada no s'ajusti a la realitat, els consumidors poden realitzar fotografies i difondre-les a través de les xarxes, a més de presentar denúncies davant les autoritats autonòmiques de protecció al consumidor perquè apliquin sancions.