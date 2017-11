El que aquest país necessita són més polítics a l'atur

Barcelona es va obrir al mar i va ser objecte d'una transformació molt important amb motiu dels Jocs Olímpics del 92, que va acollir la capital catalana, fa ara 25 anys. La unitat d'acció de totes les administracions i partits polítics va ser exemplar i amb l'ajuda inestimable de Juan Antonio Samaranch mai se'l van agrair prou . No hi havia sigles polítiques, només la voluntat de portar a Barcelona l'esdeveniment esportiu més important que se celebra cada quatre anys.





Ara, un quart de segle després, un altre esdeveniment tan important i durador en el temps: la ubicació de l'Agència Europea del Medicament a Barcelona, ha volat a Amsterdam, amb la inestimable ajuda dels polítics independentistes amb responsabilitats de govern, inclosa l'alcaldessa , Ada Colau, que navega en totes les aigües en públic, però en privat dóna el seu suport al "seu ideari".





La trista realitat és que Catalunya s'ha quedat sense l'Agència que disposa d'un pressupost de 340 milions d'euros, hi treballen unes 1000 persones que atenen més de 1.500 empreses, que donen feina a més de 4.500 persones de manera indirecta. A més s'atén a uns 40.000 tècnics que van anualment a la seva seu per presentar projectes. Tot un bombó que s'ha esfumat per desgràcia de l'economia, el desenvolupament i el prestigi de Barcelona, Catalunya i Espanya.





Aquest trist esdeveniment és una altra conseqüència més dels esdeveniments que hem viscut des de fa un temps, provocats per uns governants que han contribuït de manera directa la inestabilitat, de la qual fins ara, una Catalunya moderna, treballadora, inclusiva i europea. Tot això s'ha perdut ¿que més ha de succeir per canviar el xip i abandonar d'una vegada una idea tan Pelegrina que fins al moment només ha portat problemes?.





Cal sumar esforços deixant de banda les sigles, anteposar el bé comú per sobre dels interessos partidistes hauria de ser el primer objectiu de tots, però aquí del que es tracta és de dividir, és la millor manera de deixar escapar les oportunitats que passen una sola vegada per davant. No n'hi ha prou a dir que és Barcelona i tots els problemes s'obliden perquè el que s'espera és estabilitat i garanties circumstàncies que ara no es donen a Catalunya.





Quina pena que l'exconseller Comin, aquest dilluns, no s'hagi fet la foto amb Dolors Montserrat i Ada Colau, en aquesta jornada tan trista.

Churchill: "El que aquest país necessita són més polítics a l'atur". Doncs això ...