Ada Colau descarta que CatComú pacti després del 21D amb els que defensen una via unilateral o autoritària

Ada Colau vota l'1 d'octubre









L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha refusat que CatComú pugui arribar a acords de Govern després de les eleccions del 21 de desembre amb partits que "segueixin defensant una via unilateral o defensant la via autoritària" que creu que representen la proclamació de la independència i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, respectivament.





"Volem prioritzar l'agenda social i acabar amb la corrupció en les nostres institucions", ha assegurat en una entrevista de TV3, per la qual cosa rebutja que la candidatura que encapçala Xavier Domènech i que ella tanca simbòlicament doni suport a un Govern d'ERC si aposta per la unilateralitat o del PSC si segueix donant suport al PP, ha dit.





Ha asseverat que l'expulsió del PSC del Govern de Barcelona pel suport dels socialistes al 155 "no és una decisió arbitrària i no té a veure amb cap conjuntura electoral", sinó que la van prendre les bases de BComú.





"Tenim diferències en el tema nacional, però estem parlant de democràcia perquè hi ha presos polítics", ha subratllat, i ha alertat que l'empresonament de líders independentistes pot arribar en el futur a altres sectors de la societat.





"La via immobilista del PP ha tingut una deriva autoritària i repressiva molt fort que ha fet molt de mal", ha sostingut.





Ha recordat que dins del PSC també ha hagut posicionaments en contra del suport al 155, com la marxa de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, de l'Executiva del PSOE, i la dimissió del ja exalcalde de Terrassa Jordi Ballart, que també ha deixat el partit.





No obstant, ha puntualitzat que haver trencat amb el PSC a l'Ajuntament no suposa que no es puguin arribar a acords puntuals: "Parlarem amb tothom, i com a formació d'esquerres esperem tenir més sintonia amb els partits d'esquerra".