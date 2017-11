Nadal diu que novembre és més tranquil per al turisme a Catalunya

El ministre Álvaro Nadal relaciona la situació política catalana amb l'arribada de turistes









El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmat que el mes de novembre està sent més tranquil per al turisme a Catalunya, després de la situació "preocupant" del mes d'octubre per l'impacte de l'independentisme.





"Anàvem molt bé fins que la situació política ho deteriora, el deteriorament es produeix a l'octubre; ara estem al novembre en una situació de més tranquil·litat i de menys notícies negatives", ha afirmat el titular de Turisme en declaracions a 'Los Desayunos de TVE'.





Nadal ha dit que hi ha hagut un "mal moment molt important i molt seriós" en tots els àmbits del sector turístic a Catalunya, tot i que es comença a veure "una bona notícia" en el moment en què s'ha assentat la situació.





"Vam començar a veure alguna bona notícia quan s'han assentat les coses i es veu la perspectiva d'una estabilitat institucional a partir del dia 21, que és el tipus de notícies que a nosaltres ens agrada", ha ressaltat.