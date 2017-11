El TSJC envia al Suprem la causa contra Forcadell i membres de la Mesa del Parlament

Forcadell surt del Tribunal Suprem









La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha enviat el matí d'aquest dimarts al Tribunal Suprem (TS) la causa oberta contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadel l, i diversos exmembres de la Mesa per haver permès tramitar la llei del referèndum i la de transitorietat jurídica a una Catalunya independent.





La magistrada Maria Eugènia Alegret, que instruïa la causa pels presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació, l'ha enviat seguint el requeriment del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ja té una investigació oberta contra Forcadell i els membres de la Mesa, segons ha informat el TSJC.





El magistrat del Suprem ja investiga Forcadell i sis exmembres de la Mesa de la Cambra catalana --en el cas, pel suposat delicte de rebel·lió - i la seva intenció és acumular en el seu jutjat tot el cas, sumant el que ara s'instrueix al TSJC.





A la causa oberta al TSJC estan investigats, a més de Forcadell, els ex vicepresidents primers del Parlament Lluís Corominas i Lluís Guinó; l'ex secretària primera de la Mesa, Anna Simó; l'ex secretari tercer, Joan Josep Nuet, i l'ex secretària quarta, Ramona Barrufet.





Algunes de les parts personades en el procés en el TSJC també han demanat que, igual que amb la causa contra la mesa, Llarena faci el mateix amb la que es va obrir contra el Govern cessat de Carles Puigdemont --per suposada rebel·lió, sedició i malversación--, que instrueix la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.





FISCALIA





Per la seva banda, la Fiscalia informarà al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que la causa oberta contra l'expresident català Carles Puigdemont i els seus exconsellers per rebellió, sedició i malversació per l'organització del denominat 'procés' ha de seguir sent investigada en l'Audiència Nacional.