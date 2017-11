Valls: "No hi ha possibilitat per a Catalunya de sortir d'Espanya i estar a la UE"

Manuel Valls critica l'independentisme













L'exprimer ministre francès Manuel Valls ha assegurat aquest dimarts que els dirigents independentistes "van enganyar molt els catalans" sobre el suport que suposadament rebrien per part de la Unió Europea en cas d'independitzar-se, i que ha afegit: "Els líders catalans no han de subestimar l'ampli suport a Espanya d'Europa. No hi ha possibilitat per a Catalunya de sortir d'Espanya i estar a la UE ".





"Europa necessita a Espanya perquè la UE viu una crisi amb els populismes. Necessita ser forta i no podem acceptar que els Estats nació tan importants parteixin. Europa necessita un projecte, un relat històric, que els pobles presumeixin que som un conjunt de democràcies i Estats de benestar ", ha apuntat en declaracions a RNE.





Així mateix, ha insistit que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del Govern d'Espanya a Catalunya ha estat "el millor per sortir de la crisi" secessionista i poder "votar" i ha recordat que "no hi ha sortida per a l'independentisme perquè és un carreró sense sortida ".





A més, ha confirmat la seva participació en un acte de Societat Civil Catalana (SCC) i en un altre del Cercle d'Empresaris. Aquestes trobades tindran lloc durant la setmana anterior a la celebració dels comicis catalans del 21 de desembre a Barcelona.





"Vaig a participar com a fill de català però sobretot com a europeu amb el missatge que Espanya necessita Catalunya i viceversa perquè la identitat catalana és una identitat forta per la seva història i la seva llengua però la seva major força és la de ser espanyola i europea", ha explicat.





Pel que fa a l'actuació de la justícia belga amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels exconsellers que l'acompanyen, Valls ha assegurat que "la justícia belga és professional i independent" i que, en pertànyer a la UE, "ha de respectar l'espai judicial".





També s'ha pronunciat sobre la derrota de la candidatura de Barcelona per acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament i ha afirmat que "la inestabilitat sempre és mala cosa per als que decideixen". Segons la seva opinió, "és difícil pensar que el que està passant a Catalunya no ha tingut conseqüències".