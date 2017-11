El CNI no detecta ciberatacs del Govern rus durant la crisi catalana

Luis Jiménez Muñoz, sotsdirector general del Centre Criptològic Nacional del CNI









El Centre Criptològic Nacional, dependent el CNI, no ha detectat cap ciberatac del Govern rus ni de cap altre Estat durant la crisi de Catalunya, un període durant el qual les pàgines web de l'administració pública sí que van patir al voltant d'uns 70 atacs promoguts per ciberdelinqüents i activistes a la xarxa com Anonymous.





Són dades que han presentat aquest dimarts el subdirector general del Centre Criptològic Nacional (CNN), Luis Jiménez, i el seu cap de Ciberseguretat, Javier Candau, que han posat l'accent en distingir entre les campanyes de manipulació de la informació que puguin desenvolupar-se en xarxes socials i els ciberatacs.





Quant als ciberatacs, dels quals s'ocupa el CNN, hi va haver una campanya a la xarxa contra les administracions públiques espanyoles durant deu dies al voltant de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. Això va derivar en uns 70 atacs dels que només dos tenien certa complexitat i van intentar robar informació, encara que sense èxit.





Més enllà de Catalunya, els responsables del Centre Criptològic han apuntat que l'any 2017 acabarà amb una xifra superior als 26.700 ciberincidents en el sector públic i empreses estratègiques espanyoles, un 26 per cent més que l'any passat.





D'ells, al voltant de 1.200 són considerats molt alts o crítics, el que vol dir que diàriament s'han de gestionar 3,7 ciberincidents amb un nivell d'impacte molt alt o crític.