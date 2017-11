Demanen que els nens compareguin al Congrés cada any per escoltar les seves propostes

Nens participen al Congrés









Els grups parlamentaris al Congrés s'han posat d'acord per registrar una proposició no de llei que estableixi una compareixença anual de nens i adolescents representants dels consells de participació infantil en què puguin exposar les seves preocupacions i propostes perquè aquestes siguin després recollides i debatudes en les Cambres.





La iniciativa, registrada aquest dimarts i recolzada per UNICEF i la Plataforma d'ONG d'Infància, compta amb l'aval del Grup Parlamentari Popular, el Grup Socialista, Units Podem-A Comú Podem-A Marea, Ciutadans, Esquerra Republicana, el Grup Basc i el Grup Mixt i aspira a ser debatuda tant en la Comissió d'Infància i Adolescència del Congrés com al Ple.





En concret, insta a establir "una compareixença anual, amb representació exclusiva de nens, nenes i adolescents al Congrés dels Diputats en sessió oberta i pública amb la Comissió no legislativa de Drets d'Infància i Adolescència".





"Els nens, nenes i adolescents seran representants dels consells de participació infantil i adolescents i / o d'associacions que comptin amb un òrgan de participació reglamentat, assegurant un mínim de vuit representants en la compareixença", estableix el text registrat.





MECANISMES DE SEGUIMENT DE LES PROPOSTES





Així mateix, demana que s'estableixin "mecanismes de seguiment i de consulta parlamentària" considerant, d'una banda, que en el moment de la compareixença anual es realitzarà un retorn de les propostes realitzades pels menors en la seva compareixença anterior, i, de l'altra, preveient la possibilitat que la Comissió d'Infància compti amb la participació d'aquests nens "en els casos en què es requereixi la seva opinió" a través de la Plataforma d'Infància i Unicef.





La iniciativa insta a crear una taula mixta de treball operativa que es reuneixi almenys dues vegades l'any i tingui "full de ruta pactat per a l'organització, desenvolupament i seguiment de la compareixença" dels menors al costat d'aquestes entitats.





Finalment, convida a impulsar amb el Govern central, les comunitats autònomes i els ajuntaments la conformació d'un Consell d'Infància Estatal per promoure i enfortir la participació dels nens i nenes en la presa de decisions i que siguin escoltats tal com preveu la Convenció dels Drets de l'Infant de Nacions Unides, de la qual Espanya és part.





"El dret a la participació encara no és ple. Els nostres nens i nenes tenen poquets espais on tenen participació plena, no ho és en les aules, no ho és en les seves famílies i molt menys en la vida política. Per això estem aquí avui, al Congrés, al lloc que els pertany també com a ciutadans ", ha assenyalat la directora de Polítiques d'Infància i Sensibilització d'UNICEF Comitè Espanyol, Mayte Pacheco.





RENDIR COMPTES DAVANT ELS NENS





Per la seva banda, el president de la Plataforma d'ONG d'Infància, Ricardo Ibarra, ha destacat que la iniciativa ofereix la possibilitat de "que els propis diputats puguin rendir comptes sobre la feina que fan i any a any, explicar als nens el que han fet amb tot allò que els han proposat, si han avançat alguna cosa i si hi ha millors polítiques després d'escoltar-los".





"Estem recollint una iniciativa que és de la societat civil, de les organitzacions que treballen en infància, perquè creiem que és molt important que hi hagi un espai formalitzat dins el Congrés en el qual es pugui establir un diàleg amb la infància del nostre país", ha assenyalat la portaveu de Units Podem a la Comissió d'Infància, Ione Belarra, que ha incidit que els menors tenen dret a ser escoltats però no només: també perquè les seves opinions siguin tingudes en compte.





La portaveu del grup popular al mateix òrgan, Silvia Heredia, ha posat l'accent en aquesta possibilitat que ofereix la proposició no de Llei de crear "un diàleg permanent" i que tingui un seguiment. "Que no només els escoltem sinó que els atenguem perquè ells es reflecteixin en el nostre dia a dia i en les nostres polítiques", ha postil·lat.





Per al portaveu del Grup Socialista, Pablo Bellido, amb "una cita obligatòria anual perquè la seva veu s'escolti" els representants públics es sentiran "vinculats per la seva participació". "Per això volem també un consell estatal on participin i que les seves decisions encara que siguin consultives, ens vinculin i que puguem transformar el món amb la seva mirada, que sempre és més sana i més pura que la dels adults", ha afegit.





Per a la portaveu de Ciutadans al mateix òrgan, Virginia Millán, la clau està a respondre a aquest dret dels infants a ser escoltats. "Ens alegra el consens que s'ha generat amb aquesta iniciativa que permetrà aquesta participació en la presa de decisions polítiques", ha destacat, després de recordar que precisament aquest any la formació registre una iniciativa en Comissió per promoure la participació dels infants.